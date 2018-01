Les services de l'état doublés par les citoyens

Par DDK | Il ya 3 heures 2 minutes | 181 lecture(s)

Exaspérés par la dégradation progressive de leur cadre de vie et le laisser-aller des services communaux, les citoyens de nombreuses communes de M’Chedallah ont décidé de prendre les choses en main par des actions de volontariat.

En effet, depuis l'été passé, il ne se passe pas une semaine sans qu'on voit entreprises ça et là des actions de volontariats au profit des ouvrages d'utilité publique à travers les six communes de la daïra de M'Chedallah. Le coup d'envoi de ces actions de volontariat de nettoyage et d’embellissement a été donné par des jeunes de Takerboust du collectif Ath L’khir, dans la commune d’Aghbalou, qui se sont attaqués durant le mois de juillet 2017 aux ouvrages du chef-lieu de commune notamment ceux du drainage des eaux de pluie qu’ils ont nettoyé et remis en l’état. S’en suivront des travaux de ravalement des façades donnant sur la rue principale. Cette action a été rééditée dans le village de Selloum deuxième plus importante agglomération de la municipalité après Takerboust, quelques jours plus tard. Ces bénévoles ont été suivis par ceux d'Ivehlal qui ont entrepris une vaste opération de nettoyage et d’aménagement des ruelles de la localité. À signaler qu’à Ivahlal, des jeunes se sont mobilisés des semaines durant pour aménager une médiathèque dans le village. Il faut préciser que ce projet a été parrainé par l’émission télévisée «El Yed Fel Yed». La structure a été pour rappel inauguré la semaine dernière en présence des villageois et des autorités locales. Les mêmes opérations de nettoyage et d'embellissement de la totalité de la ville de Raffour ont été aussi menées à terme par les jeunes de cette localité qui ont poussé le raffinement jusqu'à réaliser de véritables chefs-d'œuvre au niveau de la place publique en faisant appel à des sculpteurs professionnels. À Vouaklane, dans la même commune de M'Chedallah, c'est le boulevard central qui a bénéficié d'une opération de restauration des ouvrages et d'embellissement. Les jeunes bénévoles de Vouaklane ont aussi réalisé à l'entrée de ce boulevard une stèle représentant un canon, symbole de leur ancien village Ivelvaren. Le chef-lieu de la commune de Chorfa a été aussi pris en charge par des bénévoles au même titre que les agglomérations périphériques de Aamouche, Chokrane et Toghza. À Ahnif, c'est le carrefour de la gare qui a bénéficié au cours de ce mois de janvier d'une opération d'embellissement et plantation de fleurs et d'arbres d'ornement, au même titre que la rue principale et la place située devant l'école primaire Boubi Ali. Une opération de nettoyage des ouvrages de drainage et évacuation des eaux pluviales a été entreprise à Saharidj au niveau du boulevard central, lequel est en fait un tronçon d'un (1) km de la RN30. Les jeunes de la commune d'Ath Mansour aussi ont organisé leur volontariat au niveau de la rue principale à l’instar de leurs voisins d'Ath Vouali. Ces actions d'utilité publique sont parties d’une localité pour s’étendre sur toute la daïra. Elles ont créé un climat d’entraide et ont aussi permis de redorer l’image des villes et villages de M’Chedallah. Ce genre d’actions que d’aucuns espèrent voir rééditer permettent aussi de perpétrer la tradition de volontariat et les valeurs humaines entre les membres d’une même communauté.

Oulaid Soualah