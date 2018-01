7 178 stagiaires attendus en février

Par DDK | Il ya 3 heures 1 minute | 232 lecture(s)

Le directeur de la formation professionnelle (DFP) de Bouira a indiqué, la semaine dernière, au cours d’un conseil de wilaya consacré au secteur que pas moins de 7 178 nouveaux stagiaires sont attendus pour la prochaine rentrée de février. Le DFP a ajouté que l’offre globale de la formation est repartie sur 4 030 places pédagogiques pour les formations diplômantes, et 3 148 pour les formations qualifiantes. En ce qui concerne les formations diplômantes, il fait état de 1 590 places pour le mode résidentiel, 2 210 dans celui de l’apprentissage et 230 en mode de formation dans les écoles agréées. S’agissant des formations qualifiantes, l’offre se décline en 1 040 places pour la formation des femmes aux foyers, 200 pour celle dite en milieu rural et 355 pour les cours du soir. Selon les statistiques fournies par le DFP, la branche du bâtiment et travaux publics (BTP) se taille la part du lion avec un taux de 25% du total de l’offre de formation. Le directeur de la formation professionnelle a également fait savoir que 6 723 stagiaires seront reconduits à la prochaine rentrée professionnelle. Toujours selon lui, à la prochaine rentrée, le nombre de stagiaires à travers la wilaya va atteindre 13 901. Ces stagiaires seront encadrés par 299 enseignants dont 74 du premier degré et 110 autres de deuxième degré. Sur le volet infrastructure, la wilaya compte 46 établissements de l’enseignement et de formation professionnelle. Il s’agit de 4 instituts nationales spécialisés (INSFP) situés à Lakhdaria, Ain Bessem, Sour El Ghozlane, Bouira et de M’Chedallah, un institut de l’enseignement professionnelle (IEP), 18 centres (CFPA), 10 annexes de CFPA et 13 établissements privés agréés par l’Etat. L’on apprend aussi que le nombre des structures est passé de 41 à 46 en 2017. Durant l’année dernière, cinq (5) établissements privés ont ouvert leurs portes dans la wilaya de Bouira. Pour les capacités d’accueil, celles-ci s’élèvent à 8 538 places pédagogiques, 2 230 lits d’hébergement et 3 620 repas. Sur le volet du matériel pédagogique, le DFP a souligné que ses services ont réceptionné durant ces cinq dernières années 25 matériels pédagogiques, ce qui porte actuellement le nombre total du matériel à 208. Par ailleurs, la session de février prochain verra l’introduction de sept (7) nouvelles branches. Il s’agit entre autres de celle de l’usinage, de l’achat et de l’approvisionnement et du conseil en vente. Il est utile de préciser que les inscriptions des nouveaux stagiaires pour la session de février ont été ouvertes le 7 janvier dernier. Celles-ci se poursuivront jusqu’au 17 février prochain.

D. M.