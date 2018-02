Les citoyens spoliés de leur espace

Par DDK | Il ya 3 heures 2 minutes | 201 lecture(s)

Dans toutes les grandes agglomérations et les chefs-lieux de communes, notamment ceux ayant bénéficié d'une opération d'aménagement, les trottoirs se réduisent comme des peaux de chagrin.

Aussi bien à Saharidj, M'Chedallah ou Raffour, des opérations de plantations d'arbres ornementaux ont été menées en plein milieu des trottoirs. Des arbres qui gênent considérablement la circulation des piétons. Pour boucler la boucle, les pylônes de l'éclairage public inclus dans ces opérations d'aménagement sont aussi plantés au même milieu de ces trottoirs. Des ouvrages qui se dressent en véritables obstacles obligeant les usagers à marcher directement sur la chaussée, gênant ainsi à leur tour les automobilistes obligé à effectuer des slaloms pour éviter les piétons. Ce qui reste de ces trottoirs demeure squatté par des commerçants qui y déposent leurs marchandises soit dans des cageots par terre soit sur des étals en fer forgé. Le constat est amer, c'est un authentique parcours de combattant qu'il faut effectuer pour tout déplacement à travers les rues de ces agglomérations, spécifiquement pour les personnes âgées, les malvoyants et plus encore pour les malheureux handicapés qui se déplacent sur des fauteuils roulants. Signalons qu'au niveau des plus anciennes villes, comme à M’chedallah, subsistent encore quelques biens de l’ère coloniale à l’instar des arbres, ils sont plantés en bordures des trottoirs et font même office d'ouvrage de protection pour les piétons en plus de leur offrir de l'ombre durant les journées caniculaires de l'été. Ces ouvrages n'auraient pas gêné si les trottoirs étaient assez larges. Malheureusement, par endroit, force est de constater qu’ils font moins de deux mètres. Au niveau de la ville de M'Chedallah, plusieurs arbres adultes qui prenaient tout le trottoir ont du être coupés pour libérer le passage. C’est le même sort qui attend d'ici 10 ans, les jeunes arbrisseaux plantés en plein milieu des trottoirs. Dans certaines nouvelles rues de la ville de Bouira, ce sont des palmiers nains qui sont plantés au milieu des trottoirs. Des arbres d’ornement majestueux qui ont commencé à ouvrir leurs palmes juste à ras du sol étalant ainsi leurs branches épineuses sur toute la surface du trottoir.

Oulaid Soualah