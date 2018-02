Plusieurs enveloppes financières allouées

Par DDK | Il ya 3 heures 2 minutes | 152 lecture(s)

Les établissements scolaires ont besoin d'enveloppes financières assez conséquentes pour leur bon fonctionnement et une gestion optimale, loin des carences et autres manques qui pourraient perturber la scolarité des élèves. C'est dans cette optique que les autorités communales de M'Chedallah ont dégagé une enveloppe financière pour les différentes dépenses liées au fonctionnement des écoles primaires situés dans cette municipalité. Ainsi, pour permettre aux écoliers de prendre des repas chauds à midi, il a été dégagé un montant financier de l'ordre de 9 millions de dinars pour l'approvisionnement de toutes les demi-pensions en victuailles et autres produits alimentaires au long de l'année scolaire en cours. Pour le transport scolaire, les autorités municipales ont réservé une enveloppe financière de près de 1,38 million de dinars. Des avis de consultation ont été lancés, dernièrement, pour pourvoir les différentes lignes en bus de ramassage scolaire. Il s'agit de desservir tous les villages de la commune pour faire bénéficier les élèves de ce service public qui leur revient de droit. Dans le même sillage, quelques opérations de réhabilitation de certaines écoles ont été retenues pour améliorer les conditions de travail du personnel éducatif et la scolarité des élèves de la région. De ce fait, il est prévu des travaux de réhabilitation de l'école Akkouche Amar qui connaît un état peu reluisant, ces derniers temps, avec le délabrement qui touche les murs porteurs et l'enceinte de cet établissement. Pour ce faire, une enveloppe budgétaire a été dégagée à cet effet, qui est de l'ordre de 309 500.00 DA. Dans le même contexte, il est prévu également la réhabilitation des vestiaires de l'école primaire Bar Arezki qui sont dans un état de vétusté avancé. Le montant financier dégagé avoisine les 417 mille dinars. À son tour, l'école Lamri Abdellah est aussi concernée par des travaux de réhabilitation pour lesquels une enveloppe financière a été mobilisée et qui est de 595 000.00 DA.

Y. S.