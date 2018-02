La DSP de Bouira nous écrit

Par DDK | Il ya 3 heures 2 minutes | 166 lecture(s)

En réponse à l'article "Ouled Rached, la prise en charge sanitaire laisse à désirer ", paru dans le journal la Dépêche de Kabylie en date du 21 janvier 2018, et suite aux informations données par le Directeur de l'EPSP de Bouira, nous vous informons que les citoyens ne souffrent pas du manque de personnel soignant dans les structures sanitaires relavant de la commune de Ouled Rached. Pour preuve, l'analyse du bilan d’activités sanitaires du quatrième trimestre de l'année 2017, ressort les statistiques suivantes : Au niveau de la salle de soins de Ouled Rached, 904 consultations générales, 25 consultations dentaires, 62 extractions dentaires, 695 injections et 398 pansements. Au niveau de la salle de soins de Ouled El Khmis, il a été enregistré 172 consultations, 315 injections et 59 pansements. Pour le remplacement du médecin durant son congé de maladie, nous vous informons que les médecins étaient réquisitionnés pour la compagne nationale de vaccination contre la rougeole et la rubéole de la période du 21 décembre dernier au 31 janvier 2018. En ce qui concerne l'état de l'infrastructure sanitaire, des dispositions nécessaires seront prises avec les collectivités locales pour la réhabilitation de la structure. Quant aux salles de soins fermées au niveau de la commune de Ouled Rached, nous vous informons qu'il existe une seule salle de soins fermée "Ouled M'hamed" qui est occupée par la garde communale.

