L’huile d’olive à 500 DA le litre

Par DDK | Il ya 3 heures 2 minutes | 270 lecture(s)

La grande production d’huile d'olive de cette année dans la commune d’El-Esnam, sise à 13 Km au sud-est du chef-lieu de la wilaya, a entraîné inexorablement la chute des prix de ce produit de première nécessité. Ainsi et selon les différents propriétaires d’huileries, qui ont accepté de nous renseigner sur le rendement oléicole de cette saison qualifiée de fructueuse, il est fait état d’une chute des prix du litre d’huile d’olive, atteignant 500 DA pour l'huile pressée au cours de cette saison. Il suffit d’effectuer une virée dans les nombreuses huileries que compte ladite commune pour constater les énormes quantités du produit déposées dans les plateformes de ces industries qui sont loin d’être comparables à celles des années passées. «Cela dénote une récolte fructueuse de ce produit agricole, cette année. Même le rendement est prometteur, il oscille entre 20 et 25 litres par quintal. Tout le monde s'accorde à dire que cela est dû, en grande partie, à l’entretien des oliveraies. Ce qui a influencé aussi sur le prix de l'huile», explique un oléiculteur de Taourirth Amar. Pour sa part, un tenancier d’une huilerie estime que la qualité et le prix sont au rendez-vous : «Cette année, la récolte est au-delà des espérances ! L'huile d'olive de la précédente campagne d'olivaison, soit de 2016 à 2017, se négociait entre 700 et 750 DA dans les huileries de la localité». Par ailleurs, le même interlocuteur nous apprendra également que pour cette année, le prix du traitement d’un quintal d’olives oscille entre 350 et 450 DA. Toutefois, dans les communes sises à l’Est de Bouira, à savoir Bechloul et El-Adjiba, les huileries font face à un recul net dans le rendement au quintal comparativement à l’année précédente.

Aziz C.