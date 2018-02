Un projet d’assainissement en voie de lancement

Par DDK | Il ya 3 heures 18 minutes | 192 lecture(s)

L’absence du réseau d’assainissement affecte plusieurs localités dans la commune d’El-Esnam, sise à 13Km au sud-est du chef-lieu de la wilaya de Bouira. Ce problème lancinant préoccupe les habitants et les obligent à se rabattre sur le système D pour évacuer les eaux usées. Les fosses septiques sont, ainsi, considérées comme une solution en l’absence de l’assainissement. Pour palier à ce manque, l’APC d’El-Esnam vient de lancer un avis de consultation portant sur la réalisation des réseaux d’assainissement pour la bourgade dite Slimi relevant de la localité d’Ath-Makaci située à l’ouest du centre-ville. Une bourgade qui ne dispose pas, à ce jour, de réseau d’évacuation des eaux usées. D’après Madjid Aoudjit, adjoint au maire d’El-Esnam, «une consultation par voie d’affichage a été lancée durant la première décade du mois de septembre dernier. Une procédure qui devrait donner lieu à la désignation d’une entreprise spécialisée pour prendre en charge les travaux». Si cette opération d’assainissement sera élargie, elle mettra surement un terme aux fosses sceptiques, auxquelles recourent encore et toujours les habitants de Taourirth Amar. «Il s’agit d’une véritable opération de salubrité publique. Le parachèvement de ce projet ne fera qu’écarter le spectre des maladies que font peser sur notre santé tous ces rejets fétides et polluants», déclare un citoyen de ladite localité. D’autres projets, nous dit-on, sont programmés par la collectivité locale, dans le dessein de réduire l’impacte négatif des fosses sceptiques et des rejets à ciel ouvert sur l’environnement et la santé publique.

Aziz C.