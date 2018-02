Caniveaux et regards de tous les dangers

Par DDK | Il ya 3 heures 18 minutes | 207 lecture(s)

Les caniveaux qui longent la RN15 au lieu-dit "les quatre chemins de Chorfa" sont béants et grands ouverts ce qui n'augure rien de bon. Ces fossés profonds situés près du cimetière des martyres sont ouverts et non dallés, ce qui constitue un vrai péril pour les piétons et même pour les automobilistes en cas de dérapage qui pourrait survenir sur la RN15, si un véhicule dont le conducteur perdrait le contrôle pourrait finir dans ces caniveaux. «Ces fossés laissés ouverts constituent un vrai danger pour les passants et les automobilistes. On n'a pas pensé à les daller de sorte à neutraliser ce péril. Un piéton pourrait y tomber avec tout son corps puisque ces caniveaux sont profonds et assez vastes pour "engloutir" un homme», constate un passant. En plus de cela, ces équipements de drainage des eaux des pluies sont pleins à craquer de détritus en tous genres. À la tombée de la pluie, les eaux débordent car ces fossés sont obstrués par les déchets et la boue. Leur curage n'intervient malheureusement pas régulièrement à même d'anticiper sur les torrents pluviaux. Dans le même contexte, il a été constaté à Amzaourou, à 2 kms du chef-lieu, l'existence de plusieurs regards et autres collecteurs dont les couvercles sont brisés et émiettés. Ce qui les laisse béants et grands ouverts. Cela représente un danger imminent pour les passants qui pourraient se blesser. Ces points de collecte des eaux des pluies et des eaux usées n'ont pas été réhabilités et leurs chapes ne sont pas renouvelées. De ce fait, ils sont perçus comme des pièges dangereux pour les piétons. Pour leur part, des matériaux de construction sont entassés sur les accotements de la RN15 qui passe par la commune de Chorfa. Comme il est le cas à Amzaourou, où des tas de graviers de sable et de briques sont entreposés sur les trottoirs gênant sérieusement la circulation piétonnière.

Y. S.