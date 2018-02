Priorité au gaz naturel et à l’eau potable

Par DDK | Il ya 3 heures 22 minutes | 246 lecture(s)

Poursuivant ses sorties d’inspection et ses rencontres avec les maires et le mouvement associatif de toutes les communes, le wali de Bouira, M. Mustapha Limani, a tenu dernièrement une rencontre élargie avec les maires et les représentants des associations des communes de Sour El-Ghozlane, Dechmia, Maâmoura, El-Hakimia, Dirah, Ridane et Hadjra Zergua, toutes relevant de la daïra de Sour El-Ghozlane, au sud de la wilaya de Bouira.

Cette rencontre à laquelle ont pris part également, le chef de la daïra de Sour El-Ghozlane et les responsables de l’ensemble des directions de l’exécutif de la wilaya, a été l’occasion pour les maires de ces communes des hauts plateaux et aux membres des différentes associations d’exposer la majorité de leurs préoccupations et de leurs doléances au premier magistrat de la wilaya, qui a répondu à leurs inquiétudes, et a aussi donné des orientations et des recommandations de gestions aux maires. Le sujet du logement a été, sans doute, le sujet qui revenait à chaque intervention des maires de ces communes. Pour eux, la demande sur le logement, particulièrement sur les formules de l’aide à l’habitat rural et du social, reste importante et les programmes, actuellement en cours de réalisation sur les territoires de leurs communes ne pourront pas la satisfaire. Ils ont ainsi plaidé pour l’inscription de nouveaux programmes de logements à l’indicatif de leurs communes et aussi la relance du programme des aides de l’Etat pour la construction d’habitats rurales, un programme qui, selon eux, pourra réduire sensiblement la crise de logement dans cette région, et aussi stabiliser et fixer les citoyens au niveau des zones rurales. En réponse à cette doléance, le wali de Bouira a assuré que l’Etat poursuivra ses efforts pour la prise en charge des citoyens demandeurs de logement. Il affirmera également que ces communes recevront très prochainement leur part du quotta des 4000 aides à l’habitat rurale accordé récemment par le ministre de l’Habitat. Dans le même sillage, M. Limani insistera auprès des maires et du chef de la daïra de Sour El-Ghozlane d’accompagner et de superviser les projets de réalisation de logements à travers les sept communes. «Il faut suivre les projets de logements au niveau de vos communes y compris ceux des autres formules comme les logements sociaux, le LPA, l’AADL et aussi les aides à l’habitat rurale. Si vous recensez, par exemple, des défaillances, des arrêts ou des retards dans la réalisation de ces projets, vous devrez les signaler à nos services. Aussi, il faut récupérer les aides financières attribuées dans le cadre du programme de l’aide à l’habitat rurale en cas de désistement des bénéficiaires, et les réattribuer à votre niveau aux autres demandeurs», a-t-il insisté. D’autres préoccupations ont été aussi soulevées, notamment par les représentants du mouvement associatif de cette région du sud de la wilaya. Des citoyens des villages d’Ouled Gacem et Ouled Belkacem ont réitéré leur revendication pour le raccordement au gaz naturel, alors que des citoyens des communes de Ridane et Hadjra Zergua ont signalé le retard qu’enregistre le projet de raccordement à l’eau potable. Des citoyens de la commune de Dirah ont préconisé la création d’une ZET (zone d’expansion touristique) au niveau de leur municipalité afin de permettre l’installation d’investissements touristiques, notamment pour relancer l’activité touristique au niveau du col de Dirah, qui culmine à plus de 1070 mètres d’altitude. Les citoyens de cette commune ont aussi réclamé la relance du projet pour l’installation d’une zone industrielle au niveau de la localité de Lachouaf relavant de la même municipalité. Un projet bloqué, selon eux, suite à l’opposition des propriétaires des terrains. Répondant à un ensemble de préoccupations, le wali de Bouira a plaidé auprès des maires et des responsables locaux pour une gestion ouverte et suivant les priorités de développement de chaque commune. Il a aussi avancé que les projets de réalisation de réseaux d’assainissement et du raccordement à différentes énergies (électricité, gaz naturel et eau potable) restent les priorités, et devront être inscrits et réalisés dans le cadre des programmes communaux de développement (PCD).

Oussama Khitouche.