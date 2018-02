Redonner le sourire aux orphelins

Par DDK | Il ya 3 heures 39 minutes | 195 lecture(s)

«Agujil n’wassa d’agaruj uzeka» ou "L’orphelin d’aujourd’hui est l’espoir de demain", tel est la devise d’un groupe de jeunes bénévoles qui ont pris l’initiative de venir en aide aux orphelins de la daïra de M’Chedallah, à l’est de la wilaya de Bouira. Selon M. Brahim Abbas, l’un des initiateurs de la campagne, il s’agit d’une action de bénévolat qui a comme objectif de regrouper pas moins de 600 orphelins de moins de 12 ans, des six communes de la daïra de M’Chedallah, à savoir Saharidj, Aghbalou, Chorfa, Ahnif, Ath-Mansour et M’Chedallah, et d’organiser une grande activité au profit de ces orphelins au niveau du stade communale de M’Chedallah, à la fin du mois de mars prochain. D’après notre interlocuteur, cette "méga-activité" comporte notamment l’organisation de tables de dessins et d’écritures, de pièces théâtrales, de séances et d’activités culturelles (clowns, expositions, compétitions poétiques, etc.), et aussi un déjeuner collectif. «Notre objectif est de redonner le sourire aux enfants orphelins de notre région. C’est pour nous une action humanitaire afin de nous solidariser avec ces enfants qui ont perdu leur mère ou leur père. Notre programme sera réalisé à titre de bénévolat et l’ensemble des organisateurs et des participants sont donc des bénévoles. Nous avons déjà demandé une autorisation auprès des autorités communales de M’Chedallah qui ont salué notre initiative, et aussi une campagne d’information et de collecte de dons via les réseaux sociaux de notre région», affirme M. Abbas, selon lequel cette action permettra un recensement global des enfants orphelins de la région, et même ceux nécessitant un appui psychologique ou des aides matériels. «Des étudiants, des artistes, des psychologues et des bénévoles de plusieurs wilayas du pays vont participer à notre action, qui est aussi parrainée par le mouvement associatif de notre daïra. Cette première expérience nous permettra de recenser les enfants orphelins dans notre région, mais aussi de statuer sur leurs besoins, soit sur le plan moral et psychologique, et aussi sur le plan matériel, car nous savons très bien que les enfants orphelins souffrent sur ces aspects. Nous tenterons donc de leur transmettre un message d’espoir et de solidarité, et leur dire qu’ils pourront compter sur la solidarité et la générosité des citoyens de la région, et qu’ils ne seront jamais seuls», explique-t-il. Par souci d’organisation, le collectif des jeunes bénévoles ont déjà mis en place un dispositif spécial pour réussir cet évènement qui s’annonce déjà grandiose. Ainsi, suite à plusieurs rencontres et réunions de ces jeunes bénévoles, deux commissions ont été déjà installées. La première commission s’occupera du volet organisationnel, communicatif et administratif, alors que la deuxième commission se chargera de récolter les dons sous différentes formules. «Les citoyens de notre daïra, et même ceux d’autres régions sont très enthousiastes et ont accueilli convenablement notre appel et notre initiative. Nous avons déjà mis en place un plan strict pour faire réussir cette activité. Grâce à l’élan de générosité et de solidarité des citoyens de notre région, nous avons déjà commencé à récolter les dons, et tous ceux qui veulent nous aider, peuvent nous contacter via les pages Facebook de la région de M’Chedallah», a-t-il encore ajouté.

Oussama Khitouche