RAJ sensibilise les élèves et leurs parents

À l’initiative du comité local de l’association nationale des jeunes, RAJ, (Rassemblement action jeunesse), une campagne d’information et de sensibilisation au profit des écoliers de la commune de Haizer, à une dizaine de kilomètres au nord de la wilaya de Bouira, a été lancée depuis la semaine dernière. Au programme de cette campagne qui se tient en collaboration avec l'association des parents d'élèves du CEM Alioui Ahmed de la même localité, des conférences et des rencontres avec les élèves, les enseignants et les parents d’élèves des établissements des trois paliers. Trois thématiques ont été retenues par les initiateurs de cette campagne qui assurent des conférences et des explications sur le phénomène dangereux du jeu "La baleine bleue", sur celui de l’échec scolaire et enfin sur le suicide chez les adolescents. Ces conférences traitent de plusieurs approches, notamment sociologique, psychologique et pédagogique mais aussi sur le volet de la communication, particulièrement entre les parents et leurs enfants, entre les enseignants et les élèves, ainsi qu’entre les enseignants et les parents d’élèves. Cette tournée est animée par Fares Idir psychologue de formation, Leyla Djebar sociologue et enseignante à la l'université de Béjaïa et Ouchene Djamila enseignante à l'université de Bouira. Le CEM Alioui Ahmed de la ville de Haizer a abrité jeudi dernier la première journée de cette campagne, qui s’est tenue en présence des collégiens, des enseignants et des parents d’élèves. Les conférenciers se sont longuement étalés sur les trois phénomènes sociaux qui touchent la catégorie d’adolescent en Algérie (l’addiction au jeu "La baleine bleue", l’échec scolaire et le suicide). Pour M. Kamel Nemmiche, président du comité local de l’association RAJ, les thématiques retenues pour cette tournée ont été soigneusement sélectionnées, et ce, en raison de la multiplication des cas désolants de suicide chez les adolescents en Algérie et dans la région, de l’échec scolaire et de la baisse du niveau scolaire et aussi du mauvais usage de l’outil Internet, notamment par les adolescents. Pour M. Nemmiche, parmi les raisons de la recrudescence de ces phénomènes, la plus importante demeure le manque, voire l’absence totale de communication entre les trois partis qui composent le système éducatif, à savoir le corps enseignement, les élèves et leurs parents. «En plus d’expliquer aux élèves la dangerosité de ces phénomènes, et les manières correctes pour les combattre, nous avons choisi de lancer des tables rondes de débats et d’échanges communicatifs entre les enseignants, les élèves et leurs parents. Nous essayons aussi de sensibiliser les écoliers sur la nécessité de communiquer avec leur entourage, les dangers de l'isolement et le repli sur soi, sur la nécessité aussi de s'impliquer dans la vie publique, et la nécessité de pratiquer le sport, de s'inscrire dans des ateliers art, culture, etc. Ce qui renforcera leurs chances pour une meilleure intégration dans la société et pour la formation d'un citoyen sain. Au cours de notre première expérience, nous avons eu l'occasion de discuter et de sensibiliser les enseignants pour être à l'écoute de l'élève, de l’observer et de lui porter aide si nécessaire», explique notre interlocuteur, qui ajoute que des journées d’information seront réservées exclusivement aux parents d’élèves et aux enseignants des établissements visités. La première sortie des bénévoles de l’association RAJ a permis d'assoir un échange intense et des débats avec les élèves intéressés par les thèmes retenus et ont suggérés de créer des ateliers d’écritures dans chaque établissement, afin de sortir avec des recommandations pour combattre d’une manière efficace ces fléaux, informe-t-on. À noter que la campagne de sensibilisation se poursuivra au cours des deux prochaines semaines pour toucher l’ensemble des établissements scolaires de la commune de Haizer.

