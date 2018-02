Les jeunes instaurent un bénévolat cyclique

Par DDK | Il ya 4 heures 48 minutes | 207 lecture(s)

Depuis trois semaines, des jeunes bénévoles et volontaires de la commune d’Ath-Leqsar, sise à une trentaine de kilomètres au sud-est de la wilaya de Bouira, se déploient pour des opérations de nettoyage qu’ils mènent à travers plusieurs quartiers et rues de cette commune. Ainsi, tous les vendredis, ces jeunes bénévoles au nombre de 15, se mobilisent dès les premiers heures de la matinée pour nettoyer un nouveau quartier ou une rue. Avec leurs propres moyens (des pelles, des pioches, des brouettes, des sacs poubelles et d’autres matériaux), ces jeunes ne lésinent pas sur les efforts pour accomplir leur mission et nettoyer les avaloirs, les trottoirs et les routes où des tas d’ordures et de saleté s’y accumulent. D’autres citoyens se prêtent aussi au volontariat pour transporter et jeter les dizaines de sacs poubelles avec leurs propres véhicules, camions ou tracteurs. Pour eux, il s’agit d’une initiative qui vise à améliorer le cadre de vie des citoyens de cette localité, mais aussi sensibiliser les riverains sur l’importance de la protection de l’environnement et de la propreté des rues. «Nous n’avons aucun autre objectif, à part celui de nettoyer notre ville et rendre notre environnement et nos espaces plus propres et accueillants. Nous essayerons ensuite de lancer une opération de plantation d’arbres d’ornement et peut-être même rafraichir les murs en les ornant de fresques», explique Ilyes, l’un des jeunes initiateurs. Notre interlocuteur souhaiterait, par ailleurs, voir les services municipaux s’impliquer avec ces jeunes et apporter leurs aides pour réussir cette honorable mission.

Oussama. K