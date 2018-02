Deuxième cycle de formation

Par DDK | Il ya 4 heures 47 minutes | 178 lecture(s)

L’association AGIR a organisé durant le weekend dernier le deuxième atelier de formation au profit d’associations de la wilaya de Bouira, dans le cadre de son projet Algérie 2.0. Cette manifestation qui a été abritée au niveau de la maison de la culture Ali Zaâmoum de Bouira, a eu comme principale thématique "Une initiation aux droits humains". Selon les encadreurs de l’association AGIR, il s’agit d’une initiative pour le renforcement des capacités techniques et théoriques des membres des associations locales inscrits au projet Algérie 2.0. Pour rappel, ce projet lancé au début de l’année 2018, est parrainé par la maison de culture, la DJS et l’ODEJ de Bouira, mais aussi par la mission de développement de l’ambassade des Etats-Unis d’Amérique "MEPI" et le ministère de la Jeunesse et des sports. Des ateliers de renforcement et de formation seront organisés d’ailleurs jusqu’à la fin du mois de juin prochain, avec notamment différentes thématiques telles que "La gouvernance locale", "Le management associatif", "la communication et le réseautage", "Ecriture de projet et mobilisation de financements", "Prise de parole en public et élaboration de plaidoyer". Toujours d’après l’association, le nouveau projet Algérie 2.0 a comme principal objectif d’instaurer les normes d’une bonne gouvernance à l’échelle locale, et aussi de développer le rôle du mouvement associatif dans la gestion des collectivités locales. Pour ce faire, l’association compte aussi développer des ateliers théoriques et pratiques, particulièrement sur les chapitres de communication et celui de la juridiction des associations en Algérie. Ladite association compte à son actif plusieurs projets ambitieux, réalisés en Algérie et à l’échelle Nord-africaine, notamment en collaboration avec des organisations tunisiennes, marocaines, mauritaniennes et françaises. Le projet "Eco-Djurdjura" réalisé dans la wilaya de Bouira, est l’un des tous premiers programmes de cette association, parrainé par l’Union européenne. Ce projet avait décroché au mois de novembre 2016 le label "Projet-COP 21", en marge de la conférence mondiale sur l’environnement tenue à Paris.

Massinissa A.