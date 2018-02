Solidarité avec Djamel Bachouche

Par DDK | Il ya 4 heures 47 minutes | 272 lecture(s)

L’association d’aide aux malades chroniques et cancéreux «Thadawsa» de Takerboust dans la commune d’Aghbalou, en collaboration avec le collectif associatif du village Takerboust, a organisé vendredi et samedi derniers, une campagne de collecte de dons pour venir en aide à Djamel Bachouche, un malade dont les soins nécessitent une prise en charge en France. Selon Amirouche Laouchedi, président de cette association, c’est suite au SOS lancé par ce malade qui souffre d’une ostéite chronique que Thadawsa a lancé cette action de solidarité. La campagne en question vise, selon notre interlocuteur, à collecter près de 600 millions de centimes, une somme nécessaire pour financer le séjour et les soins du malade dans un hôpital parisien. Pour revenir aux préparatifs de la campagne de collecte de dons, M. Laouchedi fait savoir que dès le lancement du SOS un programme d’actions a été mis en place. «Après plusieurs réunions de travail et coordination, nous avons élaboré un plan d’action à suivre. Nous avons créé à l’occasion des commissions pour poursuivre le déroulement du programme tracé et assurer le suivi de chacune des tâches retenues», a-t-il déclaré. Selon ce dernier, le programme a commencé par une caravane d’information à travers la localité pour sensibiliser sur le cas de ce malade avant de passer à l’opération de collecte de dons. Au lancement de l’opération, des dizaines de bénévoles ont été mobilisés et postés aux quatre coins de la localité pour collecter des dons. Au même moment, des bénévoles sillonnaient les artères du chef-lieu de la commune et faisaient du porte à porte pour sensibiliser sur le cas du malade et éventuellement collecter des dons de citoyens. Selon les initiateurs de l’action, durant la première journée de l’opération, il a été enregistré un formidable élan de solidarité chez la société civile laquelle a adhéré massivement à l’action. Les initiateurs souhaitent que cet élan se poursuive et ce afin d’atteindre l’objectif assigné. Par ailleurs, l’on apprend que des appels aux dons ont été lancés par les membres de l’association à l’endroit de la communauté villageoise établie en France et au Canada pour apporter leur soutien à Bachouche pour l’aider à se soigner et à retrouver l’usage de sa jambe droite. Sur le cas de ce malade, M. Laouchedi fait savoir que ce dernier a été victime d’un accident dans les années 80 où il a subi dix-sept (17) interventions chirurgicales et même des greffes osseuses. Son état de santé ne s’est pas pour autant améliorer et s’est même dégradé au fil des ans. Récemment, une fracture à la jambe droite a aggravé son cas et l’a cloué au lit. Malgré les deux interventions subis juste après sa fracture dans des hôpitaux algériens, le père de famille ne s’est pas rétabli. Le malade n’a pas baissé les bras et a entrepris des démarches auprès de différents hôpitaux parisiens. L’un de ces hôpitaux a fini par donner son accord pour sa prise en charge et ce moyennant une somme de plus de 27.000 euros. Celle-ci comprend les frais d’hospitalisation, de traitement et les examens médicaux. Au sujet de la quête organisée le week-end dernier, le prédisent de l’association Thadawsa dira que celle-ci a un double intérêt. Au-delà du cas de ce malade, l’association aspire à créer une caisse pour l’achat de médicaments introuvables au profit des malades chroniques et cancéreux dans le besoin. Il faut signaler enfin qu’un compte CCP a été mis en place pour la collecte de dons au profit de Djamel Bachouche. Il s’agit du compte n° : 788983 clé 93.

D. Moulla