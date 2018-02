La population interloquée !

Par DDK | Il ya 3 heures 58 minutes | 224 lecture(s)

L'augmentation des tarifs du transport de voyageurs risque de faire un effet boule de neige, dans l’ensemble des communes de la daïra de M'Chedallah, à l’est de la wilaya de Bouira. Pour rappel, une augmentation de 5 DA a été décidée par les transporteurs exerçants sur la ligne de M'Chedallah vers la localité d’Assif Assemadh. Ce qui a été à l'origine d'une montée au créneau des citoyens, qui ont bloqué mercredi dernier le chemin de wilaya CW98. Samedi dernier, c'était au tour des transporteurs assurant la desserte de M'Chedallah vers la commune de Saharidj qui ont appliqué une augmentation de l’ordre de 5 DA sur une courte ligne, ne dépassant guère les 6 kms. C'est à partir du début de cette semaine que ces derniers ont appliqué cette nouvelle tarification d’une manière unilatérale. Le prix du ticket sur cette ligne est passé donc de 25 à 30 DA. Une augmentation qui va sans doute provoquer une réaction des citoyens cela pour plusieurs raisons. À commencer par la distance entre ces deux communes, et aussi pour le bon état de la route de cette desserte, qui est un tronçon de la RN30 flambant neuf ayant bénéficié récemment d'une opération de modernisation. Et enfin, la piètre prestation de service offerte par ces transporteurs qui continuent à exercer avec des fourgons vétustes et vieux d’une vingtaine d’année. Ces véhicules de transport n’offrent aucun confort. Il faut aussi préciser que la majorité de ces transporteurs travaille en noire, sans aucune autorisation de la part de la direction des transports, autrement dit sans aucune assurance pour les usagers. Un cas qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive, sans que rien ne soit fait jusqu’à présent pour régulariser ces transporteurs fraudeurs. L'augmentation n'étant qu’à sa première semaine, aucune réaction de protestation n'a été enregistrée pour l’instant par les usagers.

Oulaid Soualah