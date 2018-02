Le quartier sud sans éclairage public

Par DDK | Il ya 3 heures 59 minutes | 174 lecture(s)

L'éclairage public s'avère être d'une nécessité primordiale pour la sécurité des personnes et des biens. Sans cette commodité, les habitants sont contraints de sortir les torches pour voir où mettre les pieds durant la nuit. Aussi, le sentiment d'insécurité se trouve exacerbé et les habitants passent leurs nuits à guetter le moindre bruit. En l'absence de la lumière tout peut arriver comme le vol, la destruction et les agressions en sus des cambriolages. Cette situation reflète un peu plus clairement l'état dans lequel se trouve le quartier sud du chef-lieu d'El Adjiba, où, selon des sources locales, l'éclairage public y est défectueux et ce depuis des semaines déjà. «L'éclairage public n'a pas été rénové, et notre quartier est plongé dans le noir. Une fois la nuit tombée, seules les lampes externes des habitations donnent un semblant de lumière dans la rue, sinon tout est plongé dans l'obscurité. Nous avons peur pour nous-mêmes, nos biens et cela reste légitime, d'autant que l’obscurité, comme il est connu, est l'occasion pour les cambrioleurs et les voleurs pour commettre leur forfaits. Ainsi, nous demandons aux autorités d’intervenir pour régler ce problème qui n'a que trop duré», insiste l'un des habitants de ce quartier. Cette commodité de l'éclairage public est devenue un vrai problème du moment qu'elle accuse des carences à certains endroits de la ville d'El Adjiba. L'extension du tissu urbain induit l'extension du réseau de l'éclairage pour permettre aux habitants de vaquer à leurs occupations sans se souci de leur sécurité.

Y. S.