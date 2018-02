Solidarité pour sauver Kaïs

Par DDK | Il ya 3 heures 57 minutes | 237 lecture(s)

Les citoyens de la commune d’El-Mezdour, située à l’extrême sud-est de la wilaya de Bouira, se mobilisent depuis la semaine dernière pour récolter une somme de 100 millions de centimes, nécessaires pour opérer l’enfant de 13 ans Kaïs Derradji, atteint d’un handicap physique majeur. La famille de ce malheureux enfant, très pauvre, démunie et amoindrie a sollicité l’aide et la solidarité des citoyens de cette localité, qui ont répondu favorablement à leur appel. Ces derniers se sont mobilisés d’une manière individuelle ou à travers les associations locales et les comités de quartiers pour la collecte de cette somme, et aussi pour permettre à l’enfant Kaïs de subir cette intervention chirurgicale, qui ne peut pas être faite dans les hôpitaux algériens. Son transfert à l’étranger, en Tunisie plus exactement, demeure l’unique espoir pour sauver l’enfant malade et pour qu’il puisse retrouver toutes ses facultés physiques et morales. Ainsi et depuis la semaine dernière, une campagne pour la récolte de fonds a été menée à travers les quartiers et les villages de cette commune, mais aussi dans d’autres villes de la wilaya et également sur les réseaux sociaux. Les citoyens bénévoles, les jeunes plus particulièrement ont diffusés des appels à l’aide et des affiches avec photo et des informations sur la maladie de l’enfant devenu aujourd’hui handicapé. Une page Facebook a été spécialement créée pour soutenir cette campagne, et faire transmettre cet appel au plus grand nombre d’Algériens. Contacté par nos soins, dans le souci d’avoir plus d’informations sur ce cas, M. Derradji Abdeslam père de l’enfant Kais, nous informera que son fils a déjà subi une intervention chirurgicale l’année dernière en Algérie, mais sans grand résultat. Il explique que son transfert en Tunisie demeure l’unique espoir pour faire guérir Kaïs, qui est atteint d’un grave traumatisme crânien depuis 2017. Ce traumatisme a causé à l’enfant une incapacité physique totale et des difficultés pour parler. «Mon fils a été victime l’année dernière d’une chute sur la tête, alors qu’il jouait avec ses amis près de la maison. Après avoir été hospitalisé pendant plusieurs jours à l’hôpital de Sour El-Ghozlane, il est sorti normalement. Mais des complications sont apparues quelques jours seulement après sa sortie de l’hôpital. Après un nouvel examen médical, les médecins l’ont opéré dans un hôpital à Alger. Malheureusement, son cas n’a fait que s’aggraver après cette intervention, jusqu’au jour où il a complètement perdu la capacité de marcher et il est devenu handicapé !» dira le père de l’enfant, avant d’ajouter que des médecins algériens n’ont rien pu faire face à ce cas très compliqué : «C’est nos médecins qui m’ont conseillé de transférer Kaïs dans un hôpital tunisien pour une consultation. Grâce au soutien financier de nos voisins, j’ai pu le transporter en Tunisie où des médecins m’ont confirmé qu’une nouvelle intervention chirurgicale est possible, grâce notamment à une technologie de pointe. Le coût des soins s’élève à 100 millions de centime, une somme dont je ne dispose malheureusement pas». M. Derradji dira qu’il a été très ému par le grand élan de solidarité des citoyens de cette région : «Nous avons déjà récolté plus de 30 millions de centimes, et nous avons un énorme espoir dans la générosité des citoyens de notre wilaya et des Algériens en général». À noter enfin qu’un compte CCP a été mis en place pour la collecte de dons au profit du petit Kaïs, il s’agit du compte n° 0022231524 clé 21.

Massinissa A.