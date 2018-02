Un projet en cafouillage

Par DDK | Il ya 5 heures 1 minute | 237 lecture(s)

Le projet de raccordement de D’Hous, une localité relevant de la commune d’El-Esnam sise à 13 km au Sud-est du chef-lieu de la wilaya, à l’eau potable a été enfin débloqué après un gel qui aura duré six mois.

Mais, selon M. Madjid Aoudjit, adjoint au maire d’El-Esnam, le projet en question s’est arrêté au début du mois de novembre dernier, et ce, suite à une opposition de certains habitants de cette localité qui réclamaient la réalisation d’une nouvelle étude technique, dans l’objectif de raccorder l’ensemble des maisons de cette localité. Une exigence satisfaite par les responsables de la municipalité, mais qui engendre, tout de même, un autre écueil assure notre interlocuteur. «L’itinéraire de la conduite a été changée conformément à la récente étude technique effectuée fin janvier. Mais cela incombe l’inscription d’un autre projet de construction de réservoir d’eau pour alimenter les habitations des villageois qui se sont opposés au premier itinéraire, et donc, le projet nécessitera une nouvelle enveloppe financière. Actuellement et avec ce nouveau trajet où passera la conduite d’eau potable, le problème demeure entier et tout porte à croire que le raccordement à l’eau des habitations risque de prendre plus de temps que prévu», informe l’adjoint au maire. Le raccordement à l’eau potable risque a fortiori de perdurer, pénalisant ainsi toute une population laquelle attend depuis une décennie l’arrivée de l’eau potable. Les propriétaires terriens et les citoyens de cette localité inquiets, devront encore faire preuve de patience, en attendant non seulement l’inscription d’un nouveau projet pour bâtir un réservoir d’eau pour alimenter leurs habitations, mais ils devront également attendre sa réalisation, laquelle prend en général des mois pour sa livraison. «L’alimentation de notre village en eau que nous attendons depuis bien longtemps, tend à se concrétiser et avec cette nouvelle étude technique, nous devons encore patienter peut-être en années. Nous ne nous sentons pas comme des citoyens à part entière, et en profiter au même titre que ceux de Guemgouma et les autres localités d’El-Esnam», a déclaré un aviculteur de la localité. Pour rappel, une enveloppe de 370 millions de centimes a été débloquée pour la réalisation de ce projet de raccordement à l’eau potable.

Aziz C.