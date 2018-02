Les chiffres en hausse

Par DDK | Il ya 5 heures 1 minute | 248 lecture(s)

Les services de la Police de la wilaya de Bouira ont enregistré une nette hausse du nombre d’accidents de la circulation enregistrés au niveau des centres urbains durant le mois de janvier 2018, comparativement au dernier bilan de l’année 2017. Selon le bilan des activités de la Police du premier mois de l’année 2018, communiqué par la cellule de communication de la sûreté de wilaya, pas moins de 24 accidents de la circulation ont été enregistrés, faisant un mort et 24 blessés durant le mois de janvier dernier, contre 14 accidents de la circulation enregistrés durant le mois de décembre 2017. Le bilan du mois de janvier fait aussi état de 1470 infractions du code de la route, de 109 délais routiers et 289 procédures pour le retrait temporaire de permis de conduire enregistrés, et ce, en plus de la mise en fourrière de 26 véhicules. Dans le chapitre de l’urbanisme et de la protection de l’environnement et de la santé publique, il est fait mention du traitement de 20 affaires au cours de la même période. Quatre (4) de ces affaires concernent des atteintes au code de l’urbanisme et de la construction pour des délais d’absence de permis de construire et de non-conformité, huit (8) affaires sont relatives aux atteintes à l’environnement, enfin huit (8) autres affaires liées aux atteintes à l’hygiène et la santé publique ou à l’obstruction des routes publiques, notamment à travers les commerces de la wilaya de Bouira. Le nombre des affaires criminelles recensées par les services de la police judiciaire (PJ) durant le mois de janvier 2018, est aussi en hausse. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité sous toutes ces formes, la PJ de Bouira a traité pas moins de 190 affaires liées aux atteintes aux personnes et aux biens, contre 119 au mois de décembre 2017, et 162 affaires au mois de novembre 2017. Toujours selon le bilan de la sûreté de wilaya, pas moins de 161 personnes ont été impliquées dans ces affaires qui concernent essentiellement des délais d’atteintes à des personnes (coups et blessures, insultes, harcèlement et menaces sur des employés en plein service), et des atteintes aux biens (vols, actes de vandalisme sur les biens d’autrui). Le traitement de ces affaires a permis à la police de placer dix individus en détention provisoire. Par ailleurs, la police évoque 17 affaires liées au trafic de stupéfiants. Selon la même source, ces affaires ont toutes été résolues. Au cours des enquêtes liées à ce genre de trafic, la police a arrêté 20 personnes dont dix sont actuellement en détention provisoire. Il est utile de préciser qu’au cours du mois de décembre dernier, la police a enregistré cinq (5) affaires similaires.

Oussama Khitouche