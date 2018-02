Rendement en baisse

Par DDK | Il ya 5 heures 1 minute | 251 lecture(s)

Ayant débutée dès la première semaine du mois de décembre, la campagne de ramassage d'olives touche actuellement à sa fin au niveau de l’ensemble des localités de la daïra de M'Chedallah. Ainsi, les rares retardataires termineront d'ici la deuxième semaine du mois en cour pour s'occuper ensuite de la dernière opération de cette activité qui est l'écrasement et trituration. Les quelques propriétaires des huileries de la région, interrogés sur le rendement en huile d’olive, ont affirmé qu'il se situe dans la fourchette de 15 à 22 litres au quintal, particulièrement pour les olives cueillies à partir du mois de janvier. Une période durant laquelle les fruits arrivent à une totale maturité, et ce, en plus de l'amélioration de la qualité avec un faible taux d'acidité. Notons que le rendement en huile d’olive cette année dans la région de M’Chedallah est légèrement inférieur à celui de l'année passée, qui était de l'ordre de 25 litre au quintal. Il s’agit d’un important recule dans le rendement que les agriculteurs locaux amputent à la longue sécheresse de l'automne, ajouté à un bouleversement climatique, notamment avec une introduction d'un important taux d'humidité durant cette période. Un important niveau d’humidité demeure néfaste à l'agriculture en général et à l'arboriculture en particulier. Un changement climatique négatif et très sensible a, en effet, affecté cette région, et ce, depuis la mise en service des deux barrages de Tilesdit dans la commune de Bechloul et celui de Tichy-haf dans la daïra voisine d'Akbou. Ces deux infrastructures ont pris toute la vallée du Sahel en "sandwich", avec un effet de serre, qui est à l'origine d'une augmentation sensible du taux d'humidité et de la chaleur. Les propriétaires d'oliveraies de la région, très soucieux de l'entretien agricole des oliviers, déclencheront immédiatement après la fin de la campagne de ramassage d'olives, l'opération de la taille notamment celle dite d'éclaircie. Cette dernière consiste au nettoyage et la réduction des mauvaises branches, mais aussi le retournement du sol à l'aide de tracteurs agricoles ou de bêtes de trait au niveau des zones montagneuses et escarpées. Cette opération permet de réduire l'érosion du sol, mais aussi de provoquer une infiltration des eaux de pluie qui atteindront la souche et les racines de ces arbres sacrés.

Oulaid Soualah