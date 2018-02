Neige abondante à Ighzer Oumeziab

Par DDK | Il ya 5 heures 1 minute | 308 lecture(s)

Les dernières intempéries qui ont touché la région ont apporté avec elles de la neige, laquelle est tombée abondamment sur les massifs montagneux culminant à plus de 700 mètres d'altitude. C'est avec une densité accrue que la neige est arrivée sur les hauteurs de la région de Tamellaht, relevant de la commune d’Ahnif. La localité d'Ighzer Oumeziab située au cœur de la région de Tamellaht, juchée sur une colline à plus de 700 mètres, s'est "emmitouflée" dans un burnous blanc dans la nuit de vendredi à samedi derniers. Au petit matin de samedi passé, les habitants de cette bourgade ont découvert la poudreuse qui a chuté abondamment. Cela a bien évidemment fait le bonheur, entre autres, des enfants et des jeunes de la localité lesquels se sont donnés à cœur joie en confectionnant des bonhommes de neige, et en procédant à des "batailles" rangées à coups de boules de neige. Le froid glacial a été bien évidemment au rendez-vous, mais cela n'a pas empêché les villageois d'apprécier le blanc immaculé de la poudreuse qui a tapissé le couvert végétal, le sol et les cimes dentelées parcourant les hauteurs de ce village. Cependant, toute cette "joie" dans le froid sibérien qui sévit encore dans la région a été amoindrie par ce sempiternel problème de l'absence du gaz de ville, lequel aurait, s'il était installé, fait éviter aux villageois les affres du froid et de l'hiver. Ces derniers continuent à leur corps défendant à s’alimenter en bonbonnes de gaz butane qu'ils cherchent souvent à plusieurs kilomètres de chez eux, à Ahnif-centre et à M'Chedallah par exemple. «Le calvaire de l'absence du gaz de ville chez nous est ressenti avec plus d'acuité par nos villageois. Cela fait des lustres que nous attendons cette commodité, d'autant que notre localité est perchée sur une zone montagneuse où la neige tombe régulièrement durant l'hiver, en sus du froid sibérien qui y règne sans partage», dixit un habitant d'Ighzer Oumeziab.

Y. Samir