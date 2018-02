Le projet de réaménagement enfin relancé !

Par DDK | Il ya 4 heures 57 minutes | 244 lecture(s)

Après un arrêt des travaux qui a duré près de six mois, le projet de réaménagement du quartier des 32 logements LSP de la ville de Bouira a été enfin relancé, au grand bonheur des résidents de ce quartier qui ont longtemps souffert de l’état dégradé où se trouvait cette cité. En effet, l’entreprise chargée de la réalisation de ce projet a repris ses travaux dès lundi dernier, avec notamment la réalisation du nouveau réseau de drainage des eaux pluviales et la délimitation des trottoirs et des places de stationnement pour les véhicules. Vers la fin de la semaine, une couche de bitume a été posée, et le projet est actuellement en voie de finalisation. Pour rappel, ce projet a été inscrit dans le cadre du programme communal de développement (PCD) de l’année 2017 de la commune de Bouira, avec un budget avoisinant les 300 millions de centimes. L’étude technique de ce projet, dont les travaux ont été lancés par l’ancien wali de Bouira Mouloud Chérifi, au mois de mars 2017, comportait uniquement deux chapitres pour la réhabilitation et la pose de bitume sur la route et de l’espace de stationnement, et aussi la réhabilitation des trottoirs et du réseau d’éclairage public. Cependant, les travaux se sont arrêtés quelques semaines seulement après leur lancement, et ce, en raison d’une contrainte technique majeur. Aussi, l’étude initiale n’a pas prévu la réhabilitation du réseau de drainage des eaux pluviales. Une remarque soulevée par le bureau d’études techniques chargé du suivi du projet et qui a conduit à l’arrêt temporaire des travaux, et les services techniques de la commune de Bouira ont été obligés de rectifier l’étude initiale. Ce n’est qu’au début de l’année 2018 que la nouvelle étude a été adoptée, et une subvention complémentaire au projet débloquée. Après la finalisation de ces démarches administratives, l’entreprise chargée du projet, a pu enfin reprendre les travaux, qui ont été finalisés dans un temps records, au grand bonheur des résidents et des commerçants possédant des locaux dans ce quartier, qui pourront donc dire adieu à la boue, à la poussière et aux flaques d’eau qui empestaient leur quotidien dans ce quartier.

Massinissa A.