Un concours pour un diplôme d’état en cuisine

Par DDK | Il ya 4 heures 56 minutes | 245 lecture(s)

Une dizaine de stagiaires handicapés ont eu à passer l’examen final pour obtenir le diplôme d’Etat de cuisinier de collectivités locales.

Une première à l’échelle nationale qui a eu lieu mardi dernier à Bouira au niveau de l’école privée de Mme Salima Yaâla qui a ouvert les portes de son établissement pour permettre aux personnes aux besoins spécifiques d’obtenir un diplôme d’Etat afin de leur faciliter une insertion plus facile dans le monde du travail. Ces stagiaires ont planché à cet examen sous la surveillance de M. Dahmani Mohamed Amine, formateur au centre de formation Malika Gaid. «Il n’y a aucune différence entre les stagiaires valides et les handicapés, ils cohabitent parfaitement et la barrière de leurs handicaps n’est pas un obstacle. D’ailleurs, le matériel utilisé au sein de cette école privée répond parfaitement aux besoins de tous les stagiaires sans distinction», estime ce formateur encadreur. Pour Mme Naima Larifi, présidente de l’Union générale des handicapés moteurs de la wilaya de Bouira qui était présente pour cet examen, s’est dite très fière de voir l’aboutissement du cycle de formation en cuisine et en gâteaux traditionnels entamé par les stagiaires depuis une année. «L’établissement de Mme Yaâla nous a gracieusement ouvert ses portes, et en plus toutes nos stagiaires aux besoins spécifiques ont été entièrement prises en charge, aussi bien sur le plan pédagogique que sur le plan matériel par cette école. Le fait d’obtenir un diplôme d’Etat de cuisinier de collectivités locales est un grand pas pour ces filles handicapées issues de milieux défavorisés et nous espérons que les autorités locales favoriseront leurs insertions professionnelles en leur attribuant des postes de travail en priorité», espère Mme Naima Larifi. Ce premier groupe de stagiaires baptisé du nom de Mohamed Saibi est composé d’une section de 30 apprenants dont 10 handicapées dont une en fauteuil roulant. Ce n’est toutefois pas une épreuve, estime Mme Naima Larifi, «pour elles, ce diplôme est un rêve qui se concrétise enfin. Ces jeunes personnes, de par leur handicap, ont toujours été éloignées de la cuisine par leurs parents qui voulaient leur éviter des accidents domestiques. De par cet empêchement qu’elles ont connu toutes petites, ces jeunes femmes aujourd’hui prennent leur revanche sur un milieu qu’elles affectionnent particulièrement en multipliant les efforts pour parvenir à leurs fins. Auparavant, nous avions déjà formé des handicapés qui obtenaient des attestations de stage en cuisine, coiffure, couture… mais aujourd’hui, c’est la première fois et c’est une première à l’échelle nationale que des handicapés décrochent des diplômes d’Etat», se félicite Mme Larifi qui tient à remercier chaleureusement Mme Yaâla pour son abnégation et son entière disponibilité envers cette frange de la société.

Hafidh Bessaoudi