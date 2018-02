80% des réseaux d'AEP en amiante-ciment

Par DDK | Il ya 5 heures 2 minutes | 420 lecture(s)

Les réseaux de distribution de l'eau potable de la commune de Chorfa, située à l’extrêmeEst de la wilaya de Bouira, sont constitués à plus de 80 % en conduites et d’anciens tuyaux d’amiante-ciment. Ce sont, en effet, des ouvrages en majorité réalisés durant l'occupation coloniale entre 1958 et 1960, à l'aide de tuyaux en ciment. Vu leur état actuel et leur vétusté, ces réseaux d’eau potable toujours exploités, constituent en réalité un énorme risque sur le plan sanitaire, notamment pour les consommateurs d’eau potable qui risquent de ce fait de contracter certaines maladies cancéreuses. Ces vieux réseaux sont aussi à l'origine d'une énorme perte de l'eau potable. Un malheureux gaspillage de cette précieuse ressource et qui provoque aussi des pénuries régulières dans cette localité, où l’eau potable n’arrive que rarement dans les robinets. L’on apprendra du nouveau maire M. Chemlal Daï que la municipalité dispose en tout et pour tout d’un réservoir d’une capacité de stockage de 100 m³ au village Tadert, un autre au village Assarag d'une capacité de 200 m³, et enfin d’un troisième réservoir, ancien, vétuste et fissuré d’une capacité 200 m³, dans le quartier de Laaziv situé au centre du chef-lieu de commune. Ce dernier devrait être complètement rénové, notamment à cause de multiples fissures qui le parcourent dans tous les sens et qui menace les quartiers situés en amont. Le maire de cette localité dira aussi que le wali de Bouira, M. Limani Mustapha, a donné son accord de principe pour la réalisation d'un autre réservoir d’une capacité de 500 m³, au niveau du chef-lieu de commune en remplacement de celui menaçant ruines. Soulignons enfin, que ces trois réservoirs d’eau potable toujours en service, d'une capacité globale de 500 m³, alimentent une population de 20.000 âmes. En raison de cette faible capacité de stockage et de l’état détérioré du réseau de l’AEP, cette municipalité souffre sérieusement de pénuries d'eau potable, particulièrement durant la saison estivale, au même titre que la commune voisine d'Aghbalou. Des pénuries qui font monter la population au créneau de manière presque cyclique. La population de cette commune a, en effet, manifesté sa colère à maintes reprises, et ce, en bloquant pour de longues heures la RN15, l'un des plus importants axes routiers de l'Est du pays, ou en assiégeant le siège de la daïra de M’Chedallah et celui de la commune. Reste à espérer que le nouveau réservoir de 500 m³, promis par le wali soit rapidement réalisé, soit avant l'arrivée de la prochaine saison chaude durant laquelle les besoins en eau potable se font le plus ressentir.

Oulaid Soualah