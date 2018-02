Le gaz de ville, un projet nommé désir

Par DDK | Il ya 5 heures 3 minutes | 205 lecture(s)

Le besoin en raccordement au gaz de ville se fait ressentir avec plus d'acuité dans la région de Tamellaht, relevant de la commune d’Ahnif, qui en est toujours dépourvue. Il règne, depuis quelques jours déjà, un froid sibérien dans cette région, entre autres, avec des tempêtes de neige qui s'abattent sur les hauts reliefs surplombant la localité. Le projet d'installation du réseau de gaz de ville dans ces contrées omises se fait désirer par la population qui est vraiment lasse d'attendre. «Nous subissons de plein fouet les affres du froid glacial qui est en train de balayer notre région complètement oubliée par les pouvoirs publics. L'annonce du raccordement de notre localité au réseau du gaz de ville a été reçue avec un grand soulagement. Néanmoins, avec le temps qui passe, nous nous rendons compte que ce n'était que de la poudre aux yeux. Les entreprises qui étaient en charge d'installer les conduites du gaz de ville ne sont plus revenues pour achever leurs travaux. En conséquence, nous allons encore endurer les conditions extrêmes d'un hiver rigoureux», fait savoir un habitant du village Ighzer Oumeziab. Cette situation est qualifiée de "cauchemardesque" par les habitants de cette région charnière de l'est de la wilaya de Bouira, en ce sens que leur calvaire continue sans qu'aucune solution ne soit venue les en délivrer. Les habitants des villages Ighzer Oumeziab, Bouremal, Tikesraï, Ighil Nath Ameur, et autres, continuent par conséquent d'utiliser les bonbonnes de gaz butane payés au prix fort, puisqu’ils vont les acheter loin moyennant les prix de déplacement. «Ce n’est pas évident pour nous de nous déplacer, à chaque fois, à plusieurs kilomètres de chez nous à la quête d'une bonbonne de gaz butane. Cette situation nous harasse énormément. Nous demandons à ce que les autorités relancent les travaux de l'installation du réseau de gaz de ville qui est à l'arrêt depuis des mois», dira un autre habitant d'Ighil Nath Ameur. Cette situation peu glorieuse pousse aussi des habitants à utiliser comme auparavant le bois pour le chauffage et même la cuisine.

Y. Samir