Le stade communal vandalisé

Par DDK | Il ya 5 heures 10 minutes | 262 lecture(s)

Le stade communal d’El-Khebouzia, une localité sise à une quarantaine de kilomètres au sud de la wilaya de Bouira, a été vandalisé et cambriolé, le week-end dernier, par une bande de malfaiteurs. En effet, selon une source locale, un groupe d’individus non-identifiés se sont introduits à l’intérieur de l’infrastructure, durant la soirée de vendredi à samedi derniers, pour dérober des équipements sportifs. Ce sont des jeunes de la localité qui avaient découvert, en premier, ce saccage durant la matinée du samedi, alors qu’ils s’apprêtaient à jouer un match. Ces derniers ont tout de suite alerté les services de la Gendarmerie nationale de la brigade de Bir-Ghbalou et une enquête a été ouverte pour identifier les éléments de ce groupe de malfaiteurs. Par ailleurs, nos sources ajoutent qu’une plainte contre X a été déposée par le maire de la localité auprès du procureur de la République. Signalons que c’est la deuxième fois, en l’espace de quelques mois, que ce stade, rénové l’année dernière sur le budget PCD de la commune, a été saccagé et cambriolé. L’APC d’El-Khabouzia a dépensé une bagatelle de plus 700 millions de centimes pour rénover et moderniser cette infrastructure sportive, l’unique en son genre dans toute la municipalité. Les citoyens ont souligné l’importance de l’affectation d’un gardien et d’un agent de sécurité au niveau de ce stade, surtout que les actes de vol et de sabotage se sont multipliés ces derniers temps, insiste-t-on.

Oussama K.