Opérations nettoyage à Ighil Nath Ameur

Il ya 5 heures 55 minutes

Les habitants du village Ighil Nath Ameur, situé à 10 km du chef-lieu d'Ahnif, ont décidé, depuis des semaines déjà, de prendre le taureau par les cornes en initiant des actions de nettoyage, d'embellissement et d'aménagement.

Décidés de changer un tant soit peu les choses et faire un lifting pour leur village, les jeunes de la localité ont opéré des actions qui vont dans ce sens. Ainsi, la place publique du village a été le théâtre, durant plusieurs jours déjà, d'opérations de ravalement et d'aménagement de carrés verts ainsi que de l'installation de bancs publics. Les accotements du chemin qui passe par la localité ont été également nettoyés et la boue sèche remorquée et évacuée. Laissant ainsi les lieux propres et agréables à voir. «La place publique du village est en quelque sort la vitrine de notre localité. Elle est prise d'assaut surtout durant les jours de repos, où nos vénérables vieux se prélassaient mais manquent de bancs pour le faire. Ainsi, nous avons convenu de pourvoir cette placette en bancs pour permettre à nos retraités et à tous les villageois de s'asseoir et d'être à l'aise. Nous avons aménagé aussi des carrés verts que nous allons ensuite remplir de terre, où on va planter des arbrisseaux de décoration pour embellir les lieux. En sus des arbres d'alignement que nous allons planter», dira l'un des initiateurs de ces actions collectives. Ainsi donc, les actions de volontariat n'en finissent pas d’être enregistrées ici et là dans la commune d'Ahnif que ce soit au chef-lieu ou dans le reste de la commune, où les jeunes assoiffés de changement et de nouveau s'arment de volonté et de patience en se retroussant les manches pour donner le meilleur d'eux-mêmes. Les opérations d'embellissement, d'aménagement et de nettoyage ne connaîtront pas leur épilogue pour la simple raison est que les habitants ont enclenché tout un "mécanisme" pour un meilleur cadre de vie.

