Le nettoyage des quartiers se poursuit

Visiblement, le nouvel exécutif communal de Bouira est bien décidé à utiliser les grands moyens pour nettoyer le chef-lieu de la wilaya des saletés qui continuent de s'amonceler et de défigurer le paysage urbain.

Lancée il y a deux (2) mois, la grande campagne de nettoyage de la ville de Bouira se poursuit au grand soulagement de la population. Elle se déroule chaque samedi avec la mobilisation des moyens de transport d’entreprises privées, les travailleurs du parc communal et des différentes directions de l'exécutif, ainsi que les membres d'associations locales. L'opération en question a touché six (6) quartiers de la ville pour le moment, se soldant jusque-là par l'éradication de nombreux dépotoirs de gravats et d'ordures, le nettoyage des avaloirs et des affluents de cours d'eau traversant la ville. Ceci dans le but de protéger le centre-ville et les quartiers environnants des risques d’inondations, notamment durant cette période de l’année. Selon des élus de l’APC de Bouira, membres de la commission d’hygiène, de santé publique et d’environnement, cette grande campagne de nettoyage se poursuivra pour toucher l’ensemble des quartiers de la ville et aussi les localités périphériques. Une rencontre regroupant l’ensemble des représentants des associations locales sera aussi tenue au niveau du siège de la mairie pour tracer un plan d’action, selon les priorités d’intervention. La deuxième étape de cette grande opération sera l'embellissement de la Cité à travers des actions de plantation d'arbres et de badigeonnage des façades d'immeubles et des bordures de trottoirs. «L'opération de nettoyage de grande envergure que nous avons lancée au début de décembre dernier va se poursuivre jusqu'à l'éradication définitive des points noirs de la ville. Nous espérons que la population locale contribuera de son côté à garder son milieu urbain dans un bon état de propreté», souligne la présidente de la commission d’hygiène à l’APC.