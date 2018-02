18 milliards de centimes pour dix projets

Par DDK | Il ya 6 heures 34 minutes | 307 lecture(s)

Pas moins de dix (10) propositions de projets ont été élaborées par l’Assemblée communale de Kadiria dans le cadre des programmes communaux de développement (PCD) pour l’année 2018. C’est du moins ce qu’a annoncé le maire de cette commune, Abdenour Khiter. Ces propositions seront bien évidement examinées dans les prochains jours par les autorités de wilaya. Selon le maire de Kadiria, le montant global de ces projets s’élève à près de 18 milliards de dinars. S’agissant de la nature de ces propositions de projets, le même responsable indique que celles-ci concernent les volets assainissement, l’alimentation en eau potable (AEP) et l’aménagement des routes. Parmi ces opérations, l’on peut citer celles qui concernent la réalisation de la deuxième tranche du réseau d’assainissement du village Slala-haut, le revêtement d’un tronçon de deux (2) kms de la route reliant Ziraoua-haut aux rives de l’Oued Isser, d’un autre tronçon de (3) kms reliant El Morhania à Ouled Belfodhil, d’un tronçon de 4.3 km entre Tikharbine et Tala Oughanim et d’un autre tronçon de 900 mètres à Oued Assam. Pour le chapitre consacré au développement rural, les opérations portent, entre autres, sur le revêtement de la route reliant Moukara à Beggas sur 1.2 km, celui reliant Tigueldat à Tihouna. Il y a aussi deux propositions portant sur la réalisation de deux réseaux d’alimentation en eau potable au profit des villages de Ouled Assam et Ouled Aissa. Par ailleurs, le P/APC a souligné que ces propositions de projets revêtent un caractère de priorité. Cependant, et au sujet des projets proposés dans le cadre du budget communal et autofinancés par l’APC, et qui ne sont pas encore lancés en raison du manque de financements, le maire de Kadiria a tenu à préciser que ses services vont étudier les possibilités de les financer à l’aide des reliquats de projets. Il est utile de souligner que certaines de ces propositions de projets risquent de ne pas être retenues par les autorités de wilaya, et ce, en raison des moyens financiers limités attribués par l’Etat aux collectives locales. Pour preuve, lors d’un conseil de wilaya dédié au développement local des communes de la daïra de M’Chedallah tenu récemment, le wali de Bouira M. Mustapha Limani avait souligné que les maires font beaucoup de propositions de projets que les autorités de wilaya ne pourront malheureusement pas toutes satisfaire. M. Limani a évoqué cette contrainte de restriction budgétaire. Il a donc suggéré aux élus de se limiter aux projets qui revêtent un caractère d’urgence.

Djamel M.