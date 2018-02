Campagne de dépistage des cancers du sein et de l'utérus

Par DDK | Il ya 6 heures 35 minutes | 232 lecture(s)

Devant l'augmentation inquiétante des maladies tumorales, notamment les cancers, il devient plus que primordial à la population de faire attention à son alimentation et à l'environnement dans lequel elle évolue, car ces deux facteurs sont "incriminés" par les spécialistes qui évoquent entre autre la "mal bouffe" et la pollution de l'environnement. À cet effet, la prévention et le diagnostic précoce des maladies restent des "armes" efficaces pour enrayer les affections graves pouvant coûter le plus souvent la vie aux personnes. Ainsi, et dans l'optique de sensibiliser la population, particulièrement rurale, sur les ravages qu'induisent certaines maladies insidieuses qui se déclenchent sans que les sujets atteints ne présentent de signes des ces maladies, l'établissement public de la santé de proximité d'Ahnif (EPSP) compte initier une campagne de dépistage des cancers du sein et du col de l'utérus, ainsi que des maladies telles que l'hypertension artérielle et le diabète. Cette campagne sera organisée le 3 mars prochain, à la salle de soins du village Ighil Nath Ameur, et va concerner la gente féminine. Cette action, la première du genre dans le village, est initiée afin de sensibiliser et de diagnostiquer, le cas échéant, ces maladies qui si elles ne sont pas détectées précocement peuvent emporter leurs porteurs. «Ma foi, nous ne pouvons qu'applaudir ce genre d'initiative d'autant qu'elle sera organisée chez nous dans la salle de soins de notre village (Ighil Nath Ameur, Ndlr). Le milieu rural a grandement besoin de ces campagnes d'autant que le secteur de la santé souffre lui aussi de manques flagrants en moyens humains et matériels. Enfin, grâce à cette action charitable et hautement sociale, les femmes de notre village pourront consulter les spécialistes lors de cette campagne pour faire le point sur leur état de santé et détecter les éventuelles affections avant qu'elles ne s'aggravent ou ne se déclenchent. Le milieu rural manque cruellement en tout. L'information passe difficilement et la sensibilisation sur le sanitaire s'avère cruciale», note un habitant d'Ighil Nath Ameur.

Y. Samir