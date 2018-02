Circulation routière risquée

Par DDK | Il ya 6 heures 34 minutes | 281 lecture(s)

Le CW23, passant par la commune de Tamokra et la chaîne montagneuse dentelée d’Adrar Oumaza, demeure un tronçon sensible qui se trouve, actuellement, sous un épais manteau de neige à cause des intempéries survenues récemment. En effet, selon des sources locales, la circulation automobile, sur ce chemin traversant ladite montagne, demeure laborieuse, à cause notamment des flocons de neige. Même si la route a été dégagée aux premières heures qui ont suivi l'accalmie de la tempête de neige, la circulation demeure toujours difficile, voire même dangereuse, à certains endroits à cause de la chaussée qui reste toujours glissante. Cependant, ce qui aggrave encore la situation est le gel qui s'abat au petit matin sur la région, en tapissant la chaussée et en rendant la circulation routière périlleuse. «Les automobilistes conduisent, la peur au ventre, à cause des conditions difficiles. La neige a emmitouflé les abords du CW23, en débordant et rétrécissant la largeur de la chaussée. Le croisement entre deux véhicules se fait dans la douleur et le risque, tant la chaussée est étroite. Ce n'est malheureusement pas le seul inconvénient, il y a aussi les risques d'éboulement et d'affaissement qui planent sur les têtes des automobilistes, qui devraient faire preuve de beaucoup de tact pour ne pas finir au fond des précipices longeant le CW23. C'est toujours ce même scénario qui se répète sur le relief d’Adrar Oumaza à la tombée de la neige. Ici, la poudreuse peut atteindre allègrement un mètre, et même parfois plus. La montagne culmine à plus de 1 100 m d'altitude. C'est un relief boisé avec un tissu végétal constitué de pins d'Alep, de maquis et de garrigues», explique un habitant de la localité.

Syphax Y.