Un service d'urgence pour bientôt

Par DDK | Il ya 6 heures 33 minutes | 246 lecture(s)

Après avoir attendu des lustres qu'une amélioration soit apportée au secteur de la Santé, la population de la commune d'Aït-Smail, distante d'environ 60 kms au sud-est de Béjaïa, ne tardera pas à voir le bout du tunnel. En effet, après le laboratoire d’analyse et le service de radiologie, l'unique polyclinique de la municipalité se verra bientôt équipée d'un point d'urgence, apprend-on d'une source proche de l'APC. D'ailleurs, en prévision de ce changement, des travaux d'aménagement et d'extension ont déjà été entamés. Ainsi, au grand bonheur des résidents de cette région isolée, cet établissement de santé aura une image différente à leurs yeux et pourront désormais compter sur ses services pour avoir accès aux différents soins qui ne se limiteront plus à un simple pansement ou aux vaccins, comme c'était le cas auparavant. Cette polyclinique, qui date des années 1980, a de ce fait été boudée par les citoyens qui lui préféraient les autres structures de soin, à l'instar des hôpitaux d'Amridj ou de Kherrata, et ce, malgré leur éloignement. «Nous nous sommes mis d'accord avec les responsables de la Santé pour que le point d'urgence s'ouvre le plus tôt possible dans cette polyclinique. Seulement, cela se fera progressivement. Nous prévoyons au début des horaires de travail un peu limitées, mais qui se prolongeront au fur et à mesure», dira Sadek Rebai, P/APC d'Aït-Smail. Pour rappel, ladite commune avait dernièrement bénéficié d'une ambulance dans le cadre des dotations provenant du budget de wilaya, qui avait concerné six communes. Avec l'installation du service d'urgence à Tizwal, elle ne devrait pas tarder à être transférée de Kherrata, indique encore la même source.

M. K.