Journée de sensibilisation sur la placette du village

L’association communale «Etoile culturelle de Bouhamza» organise, aujourd’hui jeudi, une journée de sensibilisation sur les dangers du monoxyde de carbone et les premiers gestes de secours. Cette activité sera organisée au niveau de la place publique du village, sise à côté du siège de l’APC de Bouhamza. Ainsi, les habitants de la région, explique-t-on, auront l’opportunité «d’assister à une conférence sur les risques que représente l’utilisation imprudente du gaz butane et du gaz naturel à l’intérieur des foyers et, aussi, les gestes à réaliser en urgence en cas d’incident». À l’occasion, ajoute-t-on, une démonstration de premiers gestes de secours à prodiguer à toute personne ayant inhalé du monoxyde de carbone sera exécutée par des éléments de la protection civile. Les organisateurs et les animateurs de cette journée auront également à répondre aux questions des habitants de Bouhamza sur tout ce qui à trait aux risques que représente la mauvaise utilisation du gaz en cette saison hivernale. «Cette activité s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre d’un programme annuel de l’association qui vise principalement à renforcer les connaissances de la population locale et la sensibiliser sur des problématiques récurrentes», souligne-t-on. Il est à relever que pas moins de quatre personnes ont trouvé, ces derniers jours, la mort par asphyxie au monoxyde de carbone dans la wilaya de Béjaïa.

F.A.B.