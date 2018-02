Le jardin Lasker Akli à l’abandon

Par DDK | Il ya 5 heures 57 minutes | 272 lecture(s)

Il existe certains espaces publics dans la ville de M'Chedallah qui sont malheureusement négligés, exposés aux quatre vents, alors qu'ils peuvent servir encore pour peu qu'on les restaure et réhabilite. C'est le cas parmi tant d'autres du jardin public Lasker Akli qui jouxte l'EPH Kaci Yahia de la ville de l’ex-Maillot. Ce jardin se trouve actuellement dans une situation chaotique et peu enviable à cause de sa dégradation et de son envahissement par les détritus. Manquant cruellement en équipements afférents comme des bancs, des fontaines, des jets d'eau, des arbres ornementaux, des toilettes, des lampadaires, un point d'eau, des bandes pour passants et bien d'autres commodités, ce jardin est tombé complètement en désuétude donnant une triste vue. Il est transformé en lieu de beuverie et de débauche. Les espaces réservés aux jeux et à la détente sont devenus méconnaissables avec des couches de sable qui débordent de leur périmètre et des déchets partout. Ce constat n'a pas laissé les habitants de cette ville indifférents, lesquels préconisent sa réhabilitation surtout pour abriter les citoyens qui rendent visite à leur proches hospitalisés à l'hôpital de M'Chedallah. «Ce jardin du nom de Lasker Akli gagnerait à être réhabilité pour que les citoyens qui rendent visite à leur proches hospitalisés puissent s'y prélasser en attendant l'entame des visites quotidiennes à partir de 13h30. La restauration et la réhabilitation de cet espace vert en le dotant de tout le nécessaire contribuera à désengorger et à libérer l'entrée de l’hôpital où s'agglutinent des dizaines de citoyens en attendant l’heure des visites quotidiennes de leurs proches malades. Aussi, bien que la ville ait eu déjà un nouveau jardin qui jouxte de lycée Ben Badis, la remise au goût du jour du jardin Lasker Akli contribuera à enrichir notre ville en espaces verts et de détente. Nos enfants ont surtout besoin d'espaces de jeux et les retraités aussi pour passer les longues journées entre amis», préconise un habitant de l'ex-Maillot.

Y. Samir