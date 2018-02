L’école primaire saturée

Par DDK | Il ya 5 heures 56 minutes | 228 lecture(s)

L’école primaire Chergui Ali, du village Selloum, dans la commune d’Aghbalou compte deux salles de classes, une cantine et un bureau administratif. Trop exigüe, l’école ne peut contenir l’ensemble des élèves, seulement trois niveaux de classe, (première, deuxième et troisième année) y sont scolarisés. Les élèves des classes de la quatrième et la cinquième année sont quant à eux, scolarisés au niveau d’une annexe située sur les hauteurs du village. Cela pose un véritable problème, puisque ces écoliers parcourent quotidiennement un trajet de plus de 500 mètres qui sépare leur école de l’école mère, Chergui Ali, pour manger à la cantine scolaire, avec tous les risques qui peuvent survenir au cours du trajet. Les parents d’élèves soucieux de la sécurité de leurs enfants ont vainement essayé de convaincre les pouvoirs publics de procéder à l’extension de ladite école en réalisant au moins deux autres salles de classes afin de rassembler l’ensemble des écoliers dans une seule et même structure. Même la direction de l’éducation a été interpellée par l’association des parents d’élèves. Ne voyant rien venir, ces derniers ont profité de la visite dans la région du wali de Bouira pour lui faire part de la situation. Celui-ci aurait donné son accord de principe. Néanmoins, les parents d’élèves attendent toujours l’entame des travaux. Par ailleurs, le village de Selloum qui compte une population dépassant les 4000 âmes, ne dispose ni de collège ni de lycée, les collégiens poursuivent leur scolarité un CEM sis au village Tixiridéne, dans la commune de Chorfa, alors que les lycéens sont orientés vers le lycée de Takerboust, chef-lieu de la commune d’Aghbalou.

M’hena A.