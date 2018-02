L’informel investit l’autoroute Est-Ouest

Par DDK | Il ya 6 heures 1 minute | 538 lecture(s)

En plus des interminables bouchons et travaux de remise à niveau, de l’état dégradé de la route et de l’absence d’éclairage et de plaques de signalisation, un fait nouveau fait son apparition sur l’autoroute Est-Ouest, entre les villes de Kadiria et Lakhdaria.

En effet, les usagers, à ce niveau du tronçon, au nord-ouest de la wilaya de Bouira, devront faire aussi face à un autre fléau qui provoque non seulement des embouteillages et des ralentissements mais aussi un énorme risque d’accident. Depuis le début de l’année en cours, des commerçants informels se sont installés sur les bandes d’arrêt d’urgence de l’autoroute Est-Ouest, tout au long du tracé entre Kadiria et Lakhdaria, sur une distance de plus de 15 km. Ces vendeurs à la sauvette, qui ne mesurent visiblement pas la gravité et la dangerosité de leur activité, ont installé leurs camionnettes remplies de fruits et légumes, et exercent "normalement" leur activité illégale sur une voie de l’autoroute, dont la vitesse autorisée est de 120 km/h. Tout cela se passe sous le regard indifférent des autorités et des services de sécurité. C'est un véritable fléau que ne cessent de dénoncer les usagers de cette route à grande circulation et traversée quotidiennement par des dizaines de milliers de véhicules. Cette activité à la fois illégale et dangereuse, est malheureusement encouragée par certains usagers de l’autoroute Est-Ouest, qui n’hésitent pas à stationner leurs véhicules sur la première voie en plein passage de poids lourds pour faire leurs emplettes et effectuer leurs courses, alors que les véhicules roulent à plus de 100 km/h sur cette même voie rapide. Les incessants mouvements de ces automobilistes, inconscients de l’énorme danger qu’ils encourent et provoquent à d’autres usagers, dérangent énormément la fluidité routière et sont à l’origine des fréquents embouteillages. «Il y a visiblement beaucoup d'argent à se faire sur ce tronçon. Ce secteur informel a un effet néfaste aussi bien sur l’économie du pays que sur la sécurité des usagers de l’autoroute. Certains de ces vendeurs se sont même construit des abris de fortune. Ils vont surement finir par former des marchés sur l’autoroute», se désole Saïd, un usager de ce tronçon autoroutier. Les pouvoirs publics doivent intervenir très rapidement à travers l’organisation d’une opération pour l’éradication de ce commerce.

Massinissa A.