Grand danger à l’arrêt ferroviaire

La commune d'Ath Mansour est traversée d'est en ouest par les chemins de fer qui relient la capitale Alger à l'Est du pays. Cette voie ferrée traverse une zone urbaine s'étendant du village Ath Bouali jusqu'au quartier excentré «Dallas» en passant par le centre du chef-lieu communal d'Ath Mansour. Durant la journée, une multitude de trains, entre ceux de voyageurs et de marchandises, transitent par cette municipalité qui compte plusieurs passages à niveau non gardés, d'où le souci des habitants, surtout les riverains. Même si le plus gros des passages à niveau a été doté d'un poste de gardes-barrières, il n'en demeure pas moins que le danger plane encore sur d'autres endroits qui sont très fréquentés par les automobilistes et les piétons. Ainsi, la population, dans sa légitime réclamation, insiste sur la dotation des autres passages à niveau non gardés de postes de gardes-barrières pour remédier à cette situation et faire éviter aux usagers des accidents souvent mortels. Cependant, au delà de ce constat peu reluisant, les habitants se demandent à quoi sert l'arrêt ferroviaire aménagé, il y a presque une dizaine d'année de cela, au chef-lieu communal en contrebas de la RN5. Effectivement, cet arrêt qui est surplombé à une centaine de mètres par le siège de l'APC, semble être ni plus ni moins qu'un élément de décor. Doté d'un quai aménagé et pavé, de candélabres et de deux abri-gares, ledit arrêt ne sert actuellement à rien, étant donné qu'aucun train de voyageurs ne marque de haltes à son niveau. «Je me demande pourquoi la SNTF a aménagé cet arrêt ferroviaire pour ne servir par la suite à rien. Aucun train ne marque ne serait-ce qu'une halte pour permettre à nos habitants de voyager par train. Il faudra, pour ce faire, aller jusqu'à la gare d'Ahnif ou à celle de Béni Mansour dans la wilaya de Béjaïa pour pouvoir prendre un train. Ne méritons-nous pas que cet arrêt soit fonctionnel au moins pour un train ?» se demande un habitant de Taourirt, chef-lieu communal d'Ath Mansour. Et à un autre interlocuteur de la même localité d'ajouter dans le même contexte : «Cet arrêt a servi pendant quelques années, lorsque la SNTF a mis en circulation le train de banlieue qui transportait les étudiants issus des localités de l'Est vers la ville de Bouira. Maintenant que ce train a été suspendu pour des raisons inconnues, cet arrêt est tombé en désuétude», déplore-t-il.

Y. S.