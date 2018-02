Pression d’achever les constructions

Par DDK | Il ya 6 heures 8 minutes | 264 lecture(s)

Près de 54 bénéficiaires d’aides à l’habitat rural dans la commune de Kadiria, à l’ouest de la wilaya de Bouira, encourent l’annulation pure et simple de celles-ci apprend-on auprès des services de l’APC locale.

Selon les mêmes services, beaucoup de ces bénéficiaires n’ont pas encore parachevé leurs constructions dont les travaux sont carrément à l’arrêt. La même source évoque aussi le cas de certains bénéficiaires qui n’ont à ce jour pas sollicité le versement de l’une des deux tranches qu’octroie la caisse nationale du logement (CNL). Pis encore, et toujours selon les services de l’APC, dans certains cas, aucune demande pour vérification de l’avancement des travaux de ces logements à la fin des deux étapes de réalisation n’a été formulée par certains autres bénéficiaires. L’APC de Kadiria souligne que les aides à l’habitat rural sollicitées couvrent la période allant de 2005 à 2016. Les mêmes services qui disent décliner toute responsabilité quant à l’annulation de décisions d’aides au logement ou de poursuite judicaire, informent que les concernés ont été destinataires de cinq (5) mises en garde pour les presser soit à parachever les travaux de leurs constructions ou à faire des désistements au profit d’autres demandeurs de logements. L’APC rappelle qu’ils sont près de 453 demandeurs inscrits sur le fichier du logement rural à attendre toujours une aide à l’habitat rural. Selon les mêmes services, des facilitations ont été mises en place pour permettre à des bénéficiaires de décisions de logements n’ayant pas l’intention de lancer les travaux de faire désistement au profit d’autres demandeurs, et ce, afin de na pas perdre beaucoup de temps. Il faut rappeler que certains bénéficiaires ayant consommé l’argent octroyé par l’Etat sans avoir lancé les travaux de réalisation de logements sur le terrain risquent des poursuites judicaires. Selon nos sources, des cas pareils, il en existe des dizaines à travers les différentes communes de la wilaya. Par ailleurs, les services de l’APC de Kadiria font savoir que les bénéficiaires ayant fait l’objet de visites de chantier et ayant sollicité le versement de la deuxième tranche des aides ne sont pas concernés par les rappels à l’ordre. L’APC informe qu’un état détaillé de la situation d’exécution du programme de l’habitat rural sera établi et remis aux services de la direction de wilaya du logement incessamment. Il est utile de noter que la demande sur le logement rural a littéralement explosé dans la wilaya ces dernières années. Cette formule a connu un succès à Bouira. Et devant cette forte demande et l’offre limitée, les pouvoirs publics ont mis la pression sur les gestionnaires des communes d’assainir d’abord la situation et à consommer les quotas existants avant de formuler d’éventuelles nouvelles demandes. Pour rappel, en 2017, la wilaya s’était vue attribuer un quota de 1000 logements de l’habitat rural. Récemment et lors de la visite du ministre de l’Habitat Abdelhamid Temmar, celui-ci avait annoncé l’octroi d’un nouveau quota de 2000 unités.

Djamel M.