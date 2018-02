Le projet du marché couvert à la traîne

Par DDK | Il ya 6 heures 8 minutes | 256 lecture(s)

Cela fait plusieurs années depuis que le projet de réalisation d'un marché couvert au chef-lieu communal de Chorfa, à l’Est de la wilaya de Bouira, traîne en longueur. En effet, des avis de consultation ont été lancés à plusieurs reprises, et à chaque fois le marché s'avère infructueux. Actuellement, ledit projet est «jeté» aux oubliettes, car aucune offre d'appel n'a été rendue publique. Pendant ce temps là, le commerce informel prospère au chef-lieu sur les accotements de la RN15 qui passe par cette commune rurale. À défaut d'un marché couvert, dûment réclamé par la population, les marchands ambulants squattent les abords de la RN15, en proposant leurs marchandises à la vente, cela provoque à chaque fois des embouteillages et des bouchons monstres au centre de Chorfa qui connaît une circulation dense. Pire encore, des arrêts de fourgons sont envahis par des vendeurs de fruits et légumes qui ont aménagé leurs étals sur les lieux, empêchant les fourgons de stationner sur les abords de la RN15, exposant ainsi les voyageurs aux accidents de la circulation puisqu'ils sont contraints, à leur corps défendant, de descendre des fourgons au beau milieu de la chaussée. Toutefois, il est constaté que les rangs des marchands ambulants ne cessent d'enfler avec de nouveaux arrivants qui installent leur étals de fortune, en créant un grand marché informel, squattant de ce fait les trottoirs et même des segments de la RN15. «Pour ma part, je ne vois pas de solutions à ce marché informel, mis à part la réalisation d'un marché couvert pour en finir avec ce fléau qui provoque des pertes fiscales énormes aux collectivités locales. Cela sans évoquer la gêne, voire même les perturbations, que ce marché provoque à la circulation automobile et aux piétonniers. Il est vraiment temps que l'APC songe à réaliser un marché couvert pour légaliser cette activité qui se fait au noir, et par là même permettre aux citoyens de s'approvisionner en victuailles dans un lieu adéquat, propre et loin des périls de la circulation automobile», préconise un habitant de Chorfa-centre.

Y. Samir