Le chef-lieu fait peau neuve

Par DDK | Il ya 6 heures 7 minutes

Le nouvelle assemblée de la commune de M'Chedallah a organisée, vendredi dernier, une opération de nettoyage d'envergure au niveau des différents quartiers de l’ex-Maillot. C'est un volontariat qui s'étend sur les deux journées du week-end soit le vendredi et samedi. Un volontariat pour lequel l'APC a mobilisé les moyens tant humains que matériel auquel a aussi contribué le mouvement associatif de cette municipalité, les institutions étatiques, les opérateurs privés et les communes de la daïra de M'Chedallah. La journée de vendredi a été consacrée au chef-lieu de commune qui fait aussi office de chef-lieu de daïra, notamment son boulevard central baptisé du nom du martyr Colonel Amirouche. Sur le boulevard en question, différentes opérations ont été menées. Il s’agit entre autres de l’entretien et curage du système de drainage des eaux pluviales, le ravalement des façades extérieures et des bordures des trottoirs donnant sur ce boulevard, l'élagage et entretiens des alignées des arbres d'ornement. Ces travaux dont certains ont un caractère d'embellissements sont menés sur les ouvrages d'utilités publics de ce boulevard avec comme priorité certains points noirs, à commencer par les infiltrations des eaux pluviales au niveau du CEM Moussi Ahcene. Les organisateurs informeront que cette opération sera rééditée la journée suivante du samedi au niveau de la Nouvelle-Ville et qu'elle s'étendra à l'ensemble des agglomérations et villages de la commune durant les week-ends prochains. Notons que des bénévoles de la ville de M'Chedallah ont offert un couscous collectifs aux volontaires, des boissons gazeuses et des friandises. Il est à rappeler que le mouvement associatif du plus vieux village de la commune, Ath Yevrahim en l’occurrence, a organisé des opérations similaires depuis le début du mois et ce chaque week-end au niveau de plusieurs cités de ce village tel que le vieux village, Tigzirine, Vou Mejvar et Ighil ou Aassas.

Oulaid Soualah