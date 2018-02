Enfin une campagne d’abattage !

Par DDK | Il ya 6 heures 8 minutes | 247 lecture(s)

Le bureau de Prévention et de la santé relevant de la commune de Bouira, a lancé depuis jeudi dernier une campagne d’abattage des chiens errants et d’élimination des animaux sauvages. Cette campagne touchera d’une manière graduelle l’ensemble des quartiers et des localités périphériques de la ville de Bouira. Le premier quartier ciblé est celui d’Oued D’houss. Cette opération intervient suite aux nombreuses doléances des citoyens de Bouira qui font face, depuis quelques mois, à un véritable problème de santé publique et à des chiens errants de plus en plus menaçants et nombreux. Selon les services concernés, cette intervention sera menée chaque jeudi et mardi à partir de 21 heures à travers les différents quartiers, cités et localités périphériques de la ville de Bouira, et s’étalera sur une durée d’un mois. Dans un communiqué diffusé via les ondes de la radio locale, la mairie appelle tous les propriétaires d'animaux domestiques, les chiens notamment, à prendre leurs précautions pour éviter tout accident lors de l'opération d'abattage. Celle-ci sera menée conjointement par les ouvriers de la commune et des éléments de la gendarmerie nationale, puisque, pour ce faire, des armes à feu seront utilisées. À noter enfin qu’au niveau de la forêt d’Errich, une opération d'abattage des sangliers sera également menée dans les prochains jours sous l'égide de la fédération de wilaya des chasseurs, ajoute la même source. Il est utile de préciser qu’il est fréquent de croiser des meutes de chiens errants au centre-ville de Bouira. Ces dernières années, aucun quartier de Bouira n’a échappé à ce phénomène que d’aucuns qualifient de désolant et surtout dangereux d’autant que ces bêtes errantes constituent un danger sur les populations et aussi sur la santé publique. Il faut noter qu’en dépit des campagnes d’abattage organisées périodiquement par les services de l’APC de Bouira, le phénomène reste récurrent.

Massinissa A.