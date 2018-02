Randonnées à Tala Rana

Par DDK | Il ya 6 heures 23 minutes | 268 lecture(s)

Dans le cadre des préparations du festival de promotion du tourisme de montagne qui commencera au début du mois de mars prochain à Saharidj, l'association Civisme et tourisme de montagne de Tala Rana a invité plusieurs groupes de randonneurs d'autres wilayas.

Il a été déjà enregistré l'arrivée des groupes des wilayas de Tizi-Ouzou, Alger, Vgayet, Batna, Médéa, Skikda et Blida. Ces randonneurs ont été hébergés dans un village de haute montagne à moitié déserté, Imedhourar, en vue d'effectuer une première randonnée guidée la journée de samedi. Une randonnée qui, selon les membres de l’association, les a menés au sommet de Yemma Khelidja. Cela en attendant l'arrivée d’autres groupes qui se sont inscrits à cette activité d’envergure nationale. Rappelons que depuis ces trois dernières années, le tourisme de montagne a littéralement explosé dans la région à travers ces innombrables groupes de randonneurs qui sillonnent la chaine montagneuse du Djurdjura sur ces deux flancs. Un spectaculaire retour des amoureux de la nature et autres estivants qui s'explique d'abord par un net recul de l'insécurité et tu terrorisme, mais aussi grâce à l'implication des animateurs du mouvement associatif de la région qui investissent le terrain en organisant des randonnées guidées en mettant les moyens nécessaires à la disposition des touristes qui viennent hors région, tels que l’hébergement et l'orientation sur des lieux attractifs. Il est à déplorer le manque d’initiatives de la part de l’Etat pour la promotion du tourisme de montagne dans la région, en ce qui concerne les traçage de pistes pédestres, l'installation de panneaux d'orientation ou des abris en haute montagne où il est enregistré de fréquentes tempêtes de neige et de la grêle, notamment en période humide qui dure 5 mois dans ces contrées sauvages. Des carences sont aussi enregistrés en matière des réseaux téléphoniques plus qu'indispensables en ces lieux isolés, escarpés et fort accidentés, voire dangereux pour des randonneurs inexpérimentés. Devant le regain de l’activité touristique en cette région de montagne, d’aucuns espèrent la relance du projet de l’aménagement de la zone d’extension touristique (ZET) de Tala Rana sur les hauteurs de Saharidj. Pour rappel, des travaux de réalisation de structures d’accueil avaient été entrepris sur le site de Tala Rana mais le projet a été jeté aux oubliettes. S’il venait être concrétisé, le projet de la ZET sera d’un apport considérable pour le tourisme de montagne dans cette région.

Oulaid Soualah