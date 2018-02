Opération porte-à-porte de sensibilisation

Par DDK | Il ya 6 heures 23 minutes | 246 lecture(s)

Dans le cadre de ses activités de volontariat et de sensibilisation pour l’environnement, l’association "Ath Lkhir", de la commune d’El-Esnam, à l’est de la wilaya de Bouira, a lancé samedi dernier une opération porte-à-porte afin de sensibiliser les habitants du quartier des 100 logements sur la protection de leur environnement direct. Cette action de sensibilisation à domicile, vise à promouvoir le bénévolat et à sensibiliser le grand public. Elle consiste, selon M. Ahcène Yahiaoui, président de l’association "Ath Lkhir", à sensibiliser les habitants sur les horaires durant lesquelles la collecte des déchets ménagers se fait et qu’ils doivent respecter pour faciliter la tâche aux agents d’entretien de l’APC et éviter que les déchets ne s’amoncellent. «Le but principal derrière cette manifestation à caractère bénévole est d'initier la population, les jeunes particulièrement, aux actions de volontariat et environnementales à El-Esnam. Par ce contact direct avec les chefs de familles et même les femmes aux foyers, nous essayons de sensibiliser sur l’importance du respect des horaires et de la protection de l’environnement direct des habitations», précise M. Yahiaoui. Les bénévoles d’Ath Lkhir ont aussi éclairé les habitants de ce quartier sur les méfaits du phénomène qui ne cesse de se répandre à travers plusieurs quartiers, à savoir le fait de jeter ses poubelles par les fenêtres. Il ne s’agit pas de la première action de sensibilisation qu’a menée cette jeune association, qui a déjà investi le terrain, notamment à travers plusieurs actions de volontariats pour le nettoyage et l’embellissement de plusieurs cités de cette commune. L’association Ath Lkhir intervient également dans les opérations à caractère social et de solidarité, particulièrement à travers les campagnes de récolte de dons au profit de familles démunies.

Massinissa A.