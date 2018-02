La fibre optique arrive à Ighil Nath Ameur

Par DDK | Il ya 6 heures 23 minutes | 254 lecture(s)

Le village Ighil Nath Ameur, situé à 10 km du chef-lieu communal d'Ahnif, a connu, dernièrement, des travaux d'installation partielle de câbles de la fibre optique. En effet, cette opération enclenchée il n'y a pas longtemps par les services d'Algérie Télécom, a été livrée pour sa première tranche en attendant le lancement de la deuxième, indique une source locale. Le raccordement de cette localité au réseau de la fibre optique a été reçu avec beaucoup de satisfaction, surtout par la masse juvénile locale. «On ne pouvait pas espérer mieux avec l'installation de la fibre optique dans notre village (Ighil Nath Ameur, ndlr). Nous avons tant besoin de cette technologie de la communication pour les diverses utilisations, notamment l'Internet. Avec la livraison de ce projet, on pourrait alors disposer de la téléphonie fixe et de l'Internet pour désenclaver notre village qui a tant souffert de l'isolement. Cela va nous permettre, je pense surtout aux jeunes du village, de nous connecter à partir de chez nous sans parcourir des kilomètres pour le faire ailleurs. En attendant que le réseau de la fibre optique soit complètement installé, j'espère que d'autres réalisations vont bénéficier à notre village», affirme à ce propos un jeune de la localité. Par ailleurs, même si la localité va pouvoir être raccordée sous peu à la fibre optique, avec tous les avantages qu'elle induit, il n'en demeure pas moins que l'on regrette localement certaines insuffisances qui traînent encore en longueur. «Personnellement, je ne suis pas contre le raccordement de notre village à la fibre optique, mais j'aurai aimé que cette commodité importante au demeurant soit accompagnée d'autres comme le renforcement de notre village en eau potable, l'installation du réseau du gaz de ville, le bétonnage des ruelles et autres aménagements urbains», insiste un autre villageois.

Y. S.