Dépôt de gerbe de fleurs au carré des martyrs

Par DDK | Il ya 8 heures 1 minute | 280 lecture(s)

Dans le cadre de la célébration de la Journée nationale du Chahid, coïncidant avec le 18 février de chaque année, le bureau local de l'ONM a organisé une cérémonie de recueillement et de dépôt d'une gerbe de fleurs au carré des martyrs du chef-lieu de daïra de M’Chedallah, à l’est de Bouira. Une cérémonie à laquelle ont aussi participé les autorités locales, le maire et le chef de la daïra de M’Chedallah, la famille révolutionnaire (ONM et ONEC), les représentants du mouvement associatif et les notables des communes limitrophes. Ainsi et après une brève visite au musée du maquisard, situé à la sortie nord de la ville de M'Chedallah, la délégation officielle s'ébranla en direction du carré des martyrs mitoyen du siège de l'APC, en empruntant à pied le boulevard du Colonel Amirouche, précédée par un groupe de jeunes collégiens chargé d'acheminer la gerbe de fleurs. Au niveau du carrée des martyrs, après une minute de silence à la mémoire de nos vaillants martyrs, l'historien Hamadache Boukrif reviendra dans une brève allocution sur les diverses étapes de la guerre de Libération et de la lutte pour l’indépendance depuis 1830, en citant notamment plusieurs figures révolutionnaires qui ont transité par la région de M'Chedallah en y menant des actions armées contre les force coloniales. L’intervenant citera le Cheikh El Mokrani, Cheikh Aheddad, Fatma N'Soumer, le Colonel Amirouche, et d’autres révolutionnaires qui se sont sacrifiés pour libérer le pays du joug du colonialisme.

L'école primaire Guellaz Brahim au rendez-vous

Toujours dans la commune de M’Chedallah, la Journée nationale du chahid a été aussi célébrée au niveau de l'école primaire Guellaz Brahim de la localité d’Assif Assemad. Les responsables de cette école, en collaboration avec l'association des parents d’élèves et la famille du martyr Guellaz Brahim, ont organisé une cérémonie commémorative à la mémoire du valeureux martyr. L'activité a débuté durant la matinée de dimanche dernier par la présentation du parcours révolutionnaire du martyr, devant une foule nombreuse, composée d’élèves de l’établissement, de leurs parents et de leurs enseignants. La chorale de cet établissement du premier cycle donna aussi un récital de chants patriotiques, dans les deux langues kabyle et arabe, et ce, en parallèle à une riche exposition de photos de martyrs. La cérémonie a été clôturée par une remise de cadeaux honorifiques à la sœur du chahid et les invités d'honneur dont les représentants de la famille révolutionnaire. Les présents ont été par la suite invités à partager un couscous à la mémoire des martyrs. En marge de la cérémonie, Zahra, l'unique sœur du de ce chahid, informera l’assistance que le maquisard Brahim Guellaz, qui a commencé à militer et à contribuer de diverses manières, notamment par la fourniture de matériel logistique aux moudjahidine de l’ALN, dès le déclenchement de la révolution armée, a rejoint les rangs de l'ALN en 1958, immédiatement après avoir reçu une convocation pour effectuer le service militaire obligatoire auprès de l’armée française. La même interlocutrice dira que depuis cette date, il a participé physiquement à toutes les actions menées contre les forces coloniales dans la région. Il fut blessé à la jambe en 1959 et interné plusieurs semaines à l'hôpital des maquisards aménagé dans le maquis de la tribu Iwakuren sur les hauteurs de Saharidj. Le martyr tomba au champ d'honneur en 1960 dans une embuscade tendue par une brigade de harkis à Assif Assemad.

Oulaid Soualah