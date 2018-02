L’unité de soins en piteux état

Par DDK | Il ya 7 heures 28 minutes | 270 lecture(s)

L'unité de soins d'Assif Assemadh située à l’extrême ouest de la commune de M'Chedallah affiche usure et vétusté. Réalisée en 1999, l'infrastructure a été occupée provisoirement en premier lieu par un détachement des services de sécurité durant la décennie noire et elle n'a été récupérée et mise en service par le secteur de la santé qu'en 2008 telle qu'elle a été laissée par ses premiers occupants, sans aucune opération d'entretiens. À présent, ses murs de façades intérieurs et extérieurs non ravalés affichent un décor de dégradation et de saleté, aggravé par l'usure de son étanchéité à l'origine d'importantes infiltrations des eaux pluviales. Des infiltrations qui se répercutent sur l'installation intérieure de l’électricité, sur laquelle se produisent de fréquents courts-circuits. Cette unité de soins est composée d'une salle de soins, un cabinet de consultations médicales à raison d'une fois par semaine, deux salles d'attente hommes et femmes et, enfin, d'un logement de fonction. Certains citoyens rencontrés sur les lieux ont signalé le manque d’un cabinet dentaire et aussi l'absence d'un gardien et d’un agent d'entretien. Soulignons qu’Assif Assemadh est une agglomération à forte concentration démographique, où la demande en soins médicaux est très importante. Il faut dire que cette infrastructure nécessite au moins une opération de ravalement des façades pour lui donner un aspect digne de la noble mission à laquelle elle est destinée et offrir de meilleures conditions d’accueil aux patients. Des patients qui sont contraints souvent de se déplacer jusqu’au chef-lieu de commune, au niveau des différentes structures de la santé (EPH et polyclinique), pour les différents soins, notamment les soins dentaires et spécialisés.

O. S.