La cueillette des asperges bat son plein

Quoi de mieux que d'allier l'utile à l'agréable en cueillant les asperges ? En tout cas, bon nombre de citoyens de la localité d'Ath Mansour, notamment des enfants et des jeunes, s'adonnent à cette activité «millénaire» en cueillant ce légume sauvage aux vertus thérapeutiques avérées et à la saveur exquise. «Moi, j'aime bien cueillir les asperges malgré les épines qui écorchent mes mains. Je me balade avec mes amis dans les bois tout en récoltant cette plante comestible. On passe de bons moments entre copains, et on ne sent pas vraiment la fatigue, car les asperges valent la peine d'être cueillies. Une fois cuits et posés sur la table, on oublie les égratignures et les douleurs causées par les ronces qui entourent ce légume sauvage», témoigne un jeune adolescent de Taourirt. Cette pratique est observée surtout durant les jours de repos, les vendredis et samedis, où des grappes de jeunes et moins jeunes s'adonnent au ramassage de cette plante potagère dont raffole la ménagère. C'est un légume sauvage qui se mange généralement avec des œufs battus ou comme une salade avec une sauce au vinaigre, après bien évidemment sa cuisson à la vapeur ou dans l'eau. Chaque jour, des citoyens longent parfois les accotements de la RN5 qui passe par la commune d'Ath Mansour en s'adonnant à la cueillette des asperges. C'est aussi une plante bio, qui pousse à l'état naturel sans pesticides, ni engrais chimiques. Elle ne pousse qu'avec de l'eau des pluies et les éléments organiques nutritifs du sol (nitrates, sels minéraux,...). Par ailleurs, les asperges ne sont pas récoltées pour être mijotées seulement, bien au contraire, certains petits lutins en cueillissent des bouquets pour les vendre ensuite entre 200 et 500 DA. «Étant donné que je suis collégien et à sec, je mets à profit les week-ends pour ramasser les asperges pour ensuite les vendre entre 200 et 500 DA la grosse touffe. Cela me permet d'avoir de l'argent de poche», affirme avec enthousiasme un jeune collégien de la localité. Faut-il relever aussi tous les bienfaits que les asperges renferment comme les vitamines (A, B et C), les sels minéraux, les protéines, les fibres et les glucides.

Y. S.