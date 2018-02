Par DDK | Il ya 8 heures 1 minute | 343 lecture(s)

À l'initiative de la coordination des associations de la commune d'Ahnif, du Croissant-rouge (CRA) et du centre d'enfouissement technique (CET) de la même localité, une campagne de reboisement a été organisée mardi dernier à Ahnif. C’était à l’occasion de la célébration de la Journée nationale du Chahid qui coïncide avec le 18 février de chaque année. Cette opération, à laquelle ont pris part des citoyens des différentes localités de la commune, des membres du bureau local du Croissant-rouge algérien et d’associations locales, à l'instar d’Imdukal Ugama, Azar, Tagherma, Tafsut, Tameziabt et bien d'autres, a été entamée dans une ambiance bon enfant, où quelque 300 arbustes ont été plantés sur des surfaces dénudées du centre d'enfouissement technique (CET) de la localité, sis à Tikremtath. Cette action, hautement symbolique, a ainsi permis de «garnir» les surfaces «libres» du CET, pour en créer plus tard un espace de verdure. «C'est une initiative à saluer, d'autant que notre région a besoin d'un couvert végétal neuf et revigoré pour les futures défis qui nous attendent. Comme tout le monde le sait, chaque année, les incendies et la déforestation emportent avec eux des dizaines d'hectares du tissu végétal. Il faudra, donc, conjuguer les efforts entre les bonnes volontés de notre commune pour renforcer le couvert végétal, afin de lutter contre la désertification qui avance de façon sournoise et insidieuse sans que l'on se rende compte. J'espère qu'il y aura d’autres initiatives qui iront dans le même sens», souhaite l'un des participants à cette campagne de reboisement.

Y. Samir.