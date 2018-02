Urgence de voir dans les… avaloirs

Par DDK | Il ya 8 heures 1 minute | 341 lecture(s)

L’épineux problème de l’entretien des avaloirs demeure entier à El-Esnam, une commune sise à 13 km au Sud-est du chef-lieu de la wilaya. En effet, les problèmes d’évacuation des eaux pluviales perdurent et se posent avec acuité après chaque averse, rendant difficile la circulation automobile et piétonne au niveau de certains endroits en ville et dans les différents villages de la commune. Pour rappel, les importantes chutes de pluies enregistrées durant ces derniers jours ont carrément inondé la chaussée, les avaloirs étant obstrués par des déchets solides et des ordures de tous genres. La même situation se répète à chaque saison hivernale, en raison d’une absence totale d’entretien. A cela s’ajoutent l’inconscience et l’insouciance d’une frange de la population qui ne mesure pas les dégâts causés par leurs gestes inciviques. Dans certains quartiers de la municipalité d’El Esnam, ce sont les chantiers du bâtiment, des différents réseaux et autres projets d’infrastructures publics, qui ont transformé ces axes routiers en un véritable bourbier. Un véritable casse-tête pour les habitants de la ville : piétons et automobilistes. Il est vrai que les passages sporadiques des agents communaux, ayant entrepris des travaux de curage des avaloirs pour les rendre opérationnels en hiver, se sont avérés inefficaces, compte tenu de l’accumulation effrénée des déchets, déversés carrément dans le lit des avaloirs. A ce sujet, Madjid Aoudjit, adjoint au maire d’El-Esnam, expliquera que «le problème lié aux avaloirs, particulièrement ceux du centre-ville, nécessite tout un projet de réhabilitation». Selon cet élu, «un projet est d’ores et déjà inscrit dans ce sens pour remédier au problème de façon définitive». En attendant le lancement du projet, les ruelles continuent d’être inondées, au grand désarroi des citoyens.

Aziz C.