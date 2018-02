Animation au centre culturel

Par DDK | Il ya 8 heures 1 minute | 337 lecture(s)

Dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la langue maternelle, qui coïncide avec le 21 février de chaque année, l'association culturelle Tadukla Tadelsant Tamgut de M'Chedallah a élaborée un riche programme. Plusieurs activités ont été lancées, ce week-end, au niveau centre culturel Boukrif Salah. A commencer par une exposition de plusieurs dizaines d’ouvrages en tamazight et en français. Sur les stands de l’exposition, il y avait des livres de Mouloud Feraoun, Mouloud Mammeri, Kateb Yacine, Lounès Matoub… figures emblématiques de la cause amazighe. Dans la même salle, une conférence, traitant du thème des langues maternelles, a été animée par Nadia Berdous, chef du département de tamazight à l'université Akli Mohand Oulhadj de Bouira, Messaoud Soualah, enseignant de tamazight à la retraite, Askeur M'hend, professeur de tamazight et écrivain et, enfin, Khaber Omar, écrivain et poète. Dans la suite du programme, les organisateurs avaient prévu un récital de chants kabyles, interprété par la chorale de l'école primaire Lamri Abdellah de M'Chedallah, et de la poésie, avec des textes déclamés par Bouraï Mouloud, Mesrane Salah, Tabia Abdenacer et Boutal Abdenour. Le programme s’est poursuivi avec un concours de dictée en tamazight ouvert au public, suivi d'une pièce théâtrale titrée «Tayemmat» La pièce a été jouée par la troupe de l'association organisatrice. L'activité a été clôturée par une cérémonie de remise de prix aux lauréats du concours.

Oulaid Soualah